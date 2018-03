Manfredonia, Usppi, progetto rotatorie: risparmio e nuovi fondi

Di:

Manfredonia – “CARO sindaco di Manfredonia, con la presente nota le suggeriamo un’idea che farebbe bene alla nostra amata città ed anche alle casse del Comune.Infatti l’Ente comunale ha affidato la gestione delle rotatorie agli imprenditori, alle banche, alle assicurazioni, ai commercianti, dandogli la possibilità di farsi pubblicità; il progetto potrebbe creare non pochi benefici per la città, basti pensare ai soldi risparmiati per la loro manutenzione, ed al senso estetico, poiché chi le prende in gestione potrebbe renderle più belle (a proprie spese) per la loro pubblicità; ed inoltre si percepirebbe anche un piccolo fitto che sicuramente non farebbe male alle casse del Comune”.

“Questa proposta che oggi siamo a chiederLe in diversi comuni è stata attuata da decenni, poiché non comporta nessun investimento per la Pubblica amministrazione ma solo tanti benefici. Speriamo che questa suggerimento venga preso in considerazione ed esaminato attentamente”.

E’ quanto dice in una nota il segretario confederale Usppi di Manfredonia Aldo Antonio Gatta.

Redazione Stato