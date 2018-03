Manfredonia, Regione dispone cancellazione usi civici su 277 ettari di terreno

Di:

Bari/Manfredonia. CON recente delibera, la Giunta regionale pugliese ha autorizzato la declassificazione dal demanio di uso civico e l’alienazione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 7/1998, dei terreni in agro comunale di Manfredonia, della complessiva estensione di Ha 277.24.42, a condizione che per la stima dei terreni da alienare si utilizzino i Valori Agricoli Medi utilizzando quelli del 2012 (ultima tabella approvata con Verbale n. 1 del 13.01.2013 dalla Commissione Provinciale Espropri di Foggia). Dichiarati pertanto “liberi dal vincolo di uso civico i terreni” indicati (fogli di mappa: 83, 85, 86, 107, 108). Demandato al Servizio Urbanistica la notifica del citato atto di Giunta regionale al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

”Legge regionale 7/1998 – Art. 2 (Procedimenti amministrativi)

1. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766. er quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e al suo regolamento di applicazione.

2. In attesa dell’emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.

3. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 9 della legge fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui all’art. 7 e fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui all’art. 8. Con criteri univoci per singoli Comuni o frazioni potranno prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, ad attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili. Ulteriori riduzioni sono accordate per coloro che sono dediti, all’agricoltura a titolo principale.

4. Le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali sono subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti; hanno durata compatibile con la programmazione dell’Ente titolare della gestione dei beni e, quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che li riguardano. L’entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all’agricoltura.

5. Le aree edificate, su parere tecnico favorevole del Comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la superficie, se occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per necessità di riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente essere aumentata. Il prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente ridotto in presenza di edifici funzionari all’agricoltura.

6. I provvedimenti riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta deliberata dell’Ente titolare della gestione”.

Redazione Stato Quotidiano – Riproduzioneriservata