Adottare e convivere con il cane giusto

Foggia. “Vivere con un cane significa vivere in maniera diversa da come abbiamo fatto finora, e vivere bene con un cane significa vivere meglio di quanto non abbiamo fatto finora. È una delle esperienze più belle che si possano fare, ma bisogna fare la scelta giusta”. Sapere prima, durante e dopo cosa si sta facendo è alla base degli insegnamenti di uno dei più importanti e noti dog-trainer d’Italia, conduttore della trasmissione televisiva Missione cuccioli e autore di libri importanti di educazione cinofila. Giovedì 16 novembre, alle ore 19, Simone Dalla Valle incontra il pubblico della libreria Ubik di Foggia nello spazio live di Piazza U. Giordano per presentare il suo nuovo libro dal titolo Come (e perché) scegliere un cane (Tea, 2017). Un appuntamento animal-friendly realizzato in collaborazione con l’associazione A casa di Arturo e rivolto a tutti coloro i quali ritengono che prendere con sé un cane sia anzitutto un’adozione, con tutte le responsabilità del caso. L’incontro è libero e aperto a tutti gli appassionati.

Come (e perché) scegliere un cane (Tea Editore, 2017). Adottare un cane può essere un momento esaltante, ma per affrontarlo nel migliore dei modi bisogna avere le idee chiare, disporre delle giuste informazioni e soprattutto essere consapevoli di quello che si sta facendo. Solo così si possono porre le basi di una lunga e felice convivenza. Con questo suo nuovo libro, Simone Dalla Valle ha voluto metterci nelle migliori condizioni perché la scelta di un cane sia davvero un’esperienza gioiosa. Grazie alla sua esperienza di dog-trainer e di consulente in centinaia di adozioni, ha potuto raccogliere in un volume agile e accessibile tutto quello che c’è da sapere prima – motivazioni di razza, salute, tipi ed età dei cani –, durante – canili, allevamenti, percorsi di adozione, situazioni critiche e da evitare – e subito dopo l’adozione – come preparare la casa (e se stessi), cosa procurarsi, i primi passi. Un volume che risponde a tutti i dubbi e ci prepara al meglio a una delle esperienze più belle che si possano fare.

Simone Dalla Valle. Laureato in filosofia, dal 2003 è educatore cinofilo e negli anni ha partecipato a innumerevoli stage e workshop con i più autorevoli esperti internazionali. Grazie al suo costante impegno e alla sua passione, oggi è considerato uno dei più qualificati educatori cinofili nel nostro Paese: tiene corsi e seminari in tutta Italia. Ha collaborato come consulente con diverse testate, tra cui il Corriere della Sera, e i suoi articoli appaiono su numerose riviste di settore. Dal 2009 conduce la seguitissima trasmissione Missione cuccioli, il cui successo è cresciuto di stagione in stagione. Impegnato da sempre con numerose associazioni animaliste, è promotore di una visione del canile come centro di riabilitazione e non di semplice reclusione. Ha due cani: Sentinella e Shaka. Il suo sito è www.simonedallavalle.com