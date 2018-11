Manfredonia. C Silver: ingranata la 5^ marcia

Di:

Non si ferma l’onda vincente della Silac Angel Manfredonia. Dopo l’ottima performance e i due punti conquistati con caparbietà e determinazione sul difficile campo della Cestistica Barletta nel turno precedente, infila il quinto risultato utile consecutivo. A conferma dell’ottimo stato di forma, Sarukas (17) e compagni, superano bene anche il Murgia Basket Santeramo per 85-57 nel match giocato al PalaScaloria nella sera di San Martino.

L’inizio di gara vede i bianco-azzurri in versione diesel: gli ospiti sembrano aver messo la museruola ai padroni di casa (21-20) tenendogli oltretutto il fiato addosso (15-15) fino alla sirena del riposo lungo, quando Virgilio (9) si sistema a 6,75 metri dal ferro e piazza una tripla che consente ai padroni di casa di andare al riposo lungo sul 36-35.

Dopo l’intervallo l’Angel rientra in campo carica e decisa a fare il risultato, mentre gli ospiti subiscono un leggero calo di concentrazione (24-11).

Le veementi giocate di Alvisi (14), e capitan “dottor” Gramazio (11 punti, 8 assist) che si carica la squadra sulle spalle, danno una poderosa spallata alla partita (60-46), volgendola a proprio favore. Nell’ ultimo periodo di gioco, i biancoazzurri continuano a macinare gioco e azioni vincenti, allungando la distanza su un Santeramo ormai piegato sulle gambe.

Manfredonia mantiene alta l’intensità difensiva e vince la partita senza patemi, chiudendo con quasi 30 punti di vantaggio, attestando quella biancazzurra come seconda miglior difesa della Serie.

Finisce 85-57, risultato che per la squadra di coach De Florio significa quinta vittoria in fila. Tutti a segno i 9 giocatori entrati sul parquet, con 5 in doppia cifra.

“Una buona partita – commenta il dirigente responsabile della Giuseppe Angel Pasquale Aulisa – ci siamo complicati un po’ la vita nei primi due periodi di gioco, ma poi abbiamo imposto la nostra difesa, mentre in attacco agiamo con la ‘pluralità di voci’ che lo staff tecnico chiede sin dall’inizio. Ci attendono sfide importanti, dobbiamo proseguire nel solco della intensità di gioco e della determinazione che mostriamo sempre di più di partita in partita, evitando cali di tensione. Ci attendono sfide importanti, dobbiamo prepararci”.

A cominciare dal prossimo impegno: una settima giornata di andata che regala alla Silac Angel Manfredonia e ai suoi tifosi il Big Match! I ragazzi di Coach De Florio sono chiamati a sfidare a domicilio la squadra che detiene il primato in classifica in questo scorcio di campionato: Virtus Basket Molfetta.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 novembre alle ore 19 al PalaPoli di Via Martiri di Via Fani a Molfetta, palla a due alle ore 19.

Partita imperdibile per tutti i tifosi biancazzurri. Stay tuned & #Born2BeANGEL TABELLINI

Silac Angel Manfredonia 85

Murgia Basket Santeramo 57

Parziali: 21-20; 15-15; 24-11; 25-11Silac Angel Manfredonia: Ndiaye 1, Ferraretti 15, Ba 4, Gramazio 11, Rubbera, Prete 14, Sarukas 17, Alvisi 14, Ciociola, Virgilio 9. Coach: R. De FlorioMurgia Basket Santeramo: Cardinale 2, Porfido 7, Rana 6, Difonzo 3, Rotolo 27, M. Girardi (ne), Petruzzelli 2, Ricciardi 7, Ricciardi 7, L. Girardi 3, Ficarra. Coach: G. Laterza.Arbitri: V. Gaballo di Gioia del Colle (primo arbitro); A. Laterza di Mola di Bari (secondo arbitro).