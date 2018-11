“Cusmai defenestra segretario cittadino Fariello”

Di:

Apprendiamo con sconcerto il defenestramento del segretario cittadino Gianfranco Fariello ad opera del segretario provinciale Daniele Cusmai, una decisione di imperio che ci lascia basiti in quanto convinti assertori che la dialettica politica, quand’anche aspra, sia un momento importante per la crescita di un movimento politico.

Spiace, poi, constatare che le innumerevoli iniziative del partito, le ultime hanno visto impegnati i nostri giovani e la segreteria cittadina di Manfredonia nell’affrontare un tema forte come quello della violenza all’interno delle mura domestiche, siano vanificate, passando in second’ordine, dalle dispute interne, che suonano più come vendette personali e non come decisioni prese nell’interesse della crescita del nostro partito.

Esprimiamo, quindi, la nostra piena solidarietà al segretario cittadino Gianfranco Fariello, che, a nostro avviso, ha ben saputo interpretare il suo ruolo con la giusta competenza e saggezza.

Ci auguriamo, infine, che il segretario provinciale Daniele Cusmai ritorni sui propri passi, riconfermando la sua fiducia al segretario cittadino Gianfranco Fariello, sicuramente dettati dall’impulsività della sua giovane età.

Le elezioni sono oramai alle porte, la Lega – Salvini Premier ha le potenzialità per imporsi quale primo partito del centro-destra sia a Foggia che in Provincia e queste scaramucce adolescenziali certamente non fanno bene al raggiungimento degli obiettivi, in cui tutti crediamo fermamente.

I consiglieri comunali

Antonio Vigiano

Paolo La Torre

Alfonso Fiore