Foggia. Arrestato straniero per furto in abitazione e porto d’arma

Di:

Foggia. Nella serata dell’11 novembre, agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti hanno tratto in arresto El Toumi Abdelkabir classe 1984 marocchino, con precedenti specifici, con a carico un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Verso le ore 22:00, su richiesta della sala operativa i poliziotti impiegati per contrastare i furti nelle periferie e zone rurali del circondario della città, intervenivano prontamente in Via Tratturo Camporeale per segnalazione di ladri in appartamento.

Sul posto vi erano i proprietari i quali indicavano un locale adibito a cucina/magazzino ove era presente un uomo. Questi richiamato dai poliziotti usciva dallo stabile affacciandosi alla porta d’ingresso. L’uomo poi identificato per El Toumi si presentava con una ferita alla testa dalla quale fuoriusciva sangue. Gli Agenti si mettevano anche alla ricerca di altri complici che lo stesso straniero dichiarava essere scappati poco prima.

L’uomo sottoposto a perquisizione risultava avere addosso alcuni alimenti sottratti dalla dispensa dell’abitazione ed inoltre, ben occultato sotto al giubbotto nella zona della schiena si rinveniva un coltello da macellaio del tipo sfilettatore, che veniva sottoposto a sequestro. Lo stesso si era introdotto dopo aver sfondato la grata in ferro della finestra e aveva messo a soqquadro arredi e suppellettili, facendo razzie di derrate alimentari.

Prima di procedere alla stesura degli atti gli agenti tramite il 118 accompagnavano il reo al pronto soccorso ove veniva medicato per una lieve ferita al capo.

Dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito ordinario.