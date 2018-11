Gemellaggio tra ANMI di Manfredonia e ANAC di Reggio Emilia

Di:

Qualche mese fa, dopo alcuni contatti telefonici, ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Manfredonia e ANAC (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria) di Reggio Emilia, stabilirono di sancire un Gemellaggio tra le due Benemeriti Associazioni.

Una idea, nata dall’amicizia di Claudio Lucarini e Eugenio Magrini, ambedue ex Cavalieri e Soci di ANAC Reggio Emilia, e Domenico Palmieri ex Cavaliere e Socio ANMI Manfredonia.

Quindi, dopo i non pochi preparativi, si decise di incontrarsi, in quella di Reggio Emilia, il 10 e 11 us. Da Manfredonia, è partita una Delegazione di 8 persone, il Presidente Luogotenente Cav. Dino Salice, il Vice Presidente Paolo Fortunato, il Segretario Domenico Palmieri, l’Alfiere Antonio Vitulano con la propria signora, Michele Di Candia, il dott. Nicola Palumbo.

La cerimonia di Gemellaggio si è svolta sabato sera, presso il suggestivo scenario della Sala del Tricolore della Sede Municipale, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale prof.ssa Emanuela Caselli. L’atto di Gemellaggio, redatto su due pergamene, è stato firmato dal Presidente di ANAC Reggio Emilia 1° Cap. Gian Marco Manganelli e dal Presidente di ANMI Manfredonia Luogotenente Cav. Dino Salice.

Alla loro firma, è seguita quella della Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Emilia prof.ssa Emanuela Caselli. La quale Presidente ha avuto parole di elogio per questa bellissima iniziativa.

Il Presidente Dino Salice ha consegnato alla Presidente Emanuela Caselli una copia degli Emblemi della nostra Città e un libro sempre su Manfredonia, che il nostro Sindaco Angelo Riccardi ci aveva incaricati di donarli. Più un Crest dell’ANMI Manfredonia. A sua volta, la Presidente Emanuela Caselli, ha consegnato al Presidente Dino Salice, una copia del primo Tricolore, appunto nato in quella Storica Sala, da consegnare al nostro Sindaco.

Dopo di che, si è svolta la rituale visita alla Sede di ANAC Reggio Emilia e all’attiguo Museo Storico della Cavalleria. Domenica mattina, prima del raduno nel luogo convenuto, la Delegazione ANMI

Manfredonia, ha fatto visita alla Sede di ANMI Reggio Emilia, dove c’è stato lo scambio dei Crest delle due Gruppi.

Successivamente, nel luogo convenuto per il raduno delle tante Associazioni di Cavalleria ed altre Armi, in occasione della Festa della Cavalleria, la cui ricorrenza ricade il 30 Ottobre in occasione della Battaglia di Pozzuolo del Friuli del 1917. Iniziavano le varie manifestazioni, con lo schieramento degli Stendardi, l’alza Bandiera, la Santa Messa al campo durante la quale, dopo la lettura della Preghiera del Cavaliere d’Italia, il Presidente Dino Salice è stato invitato a dire la Preghiera del Marinaio d’Italia.

È stato un momento di generale commozione, oltretutto ampliato dal commemorazione dei Caduti di Nassirya.

A seguire, c’è stata la rievocazione del “cavallo scosso”, ovvero il cavallo che tornava da solo, dopo che il suo Cavaliere è stato colpito a morte durante la carica, altro momento di commozione e rievocazione Storica.

Dopo queste bellissime cerimonie, è seguito il conviviale, dove ci sono stati altri scambi di Riconoscimenti e Simboli Associativi. Nell’occasione, i due Presidenti Gian Marco Manganelli e Dino Salice, si sono scambiati i rispettivi Crest Associativi.

Nello stesso frangente, il Presidente Gian Marco Manganelli, ha chiamato Domenico Palmieri, per consegnargli lo stemna ricamato del “Reggimento Piemonte Cavalleria (2)”, del quale ha fatto parte nel lontano 67/68 come Comandante di Squadra (Sergente), in segno di amicizia e riconoscenza per aver contribuito fattivamente alla riuscitissima iniziativa del Gemellaggio.

(A cura di Domenico Palmieri, Segretario ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia)

