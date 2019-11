“Alberi per il futuro, Manfredonia c’è”

Dal Blog delle Stelle:

Alberi per il Futuro è un’iniziativa dell’Associazione Gianroberto Casaleggio che si occupa di piantare alberi nelle nostre aree urbane. Perché piantare alberi in città? Si tratta di forestazione urbana, un processo che contribuisce a migliorare le condizioni ambientali dei suoi abitanti.

Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo. Un albero assorbe e blocca le polveri sottili, incamera ozono e migliora il microclima. La creazione di boschi urbani aiuta il contenimento dell’inquinamento, sia acustico che dell’aria e favorisce la biodiversità. La forestazione urbana contribuisce anche all’abbassamento delle temperature di 1-2 gradi e previene il consumo del suolo.

Alberi per il Futuro è un modo di lasciare un segno tangibile del nostro passaggio, migliorando il posto in cui viviamo. Se ben curati, gli alberi che piantiamo oggi, regaleranno ombra e benessere ai nostri figli.

Anche Manfredonia, attraverso il Meetup locale in sinergia con la deputata Francesca Troiano, aderirà all’iniziativa; l’appuntamento è domenica 17 Novembre a partire dalle ore 10,00 presso Piazzale Bernini (accanto alla Caserma dei Carabinieri). L’evento sarà utile anche a riflettere sulla scarsità di aree verdi in città, un piccolo dramma soprattutto per chi ricerca il bello oggettivo e non lo trova nel cemento.

La cittadinanza è invitata.

MeetUp 5 Stelle Manfredonia