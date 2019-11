Amiu “Insieme per Foggia pulita, il rispetto degli orari di conferimento”

Foggia. Una città pulita, rispettosa dell’ambiente e dell’igiene urbana è un traguardo possibile. Uno dei modi più efficaci per raggiungerlo è quello della massima e reale collaborazione perché insieme al lavoro della squadre dell’Unità Operativa di Foggia dell’AMIU Puglia è di fondamentale importanza l’apporto di ogni cittadino.

Il primo passo è il rispetto dell’orario e delle modalità di conferimento dei rifiuti.

Nell’Ordinanza Sindacale in materia è ordinato:

– di conferire i rifiuti solidi urbani nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 12:30 alle ore 24:00;

– È vietato il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da utenze domestiche, attività commerciali, artigianali ed uffici, nella giornata di domenica;

– È vietato il conferimento dei rifiuti riciclabili nei contenitori per la frazione indifferenziata, disponendo l’utilizzo esclusivo di quelli predisposti per la R.D.;

– È vietato ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi secondari e terziari in cartone il conferimento degli stessi nei cassonetti per R.S.U.

#miglioriamiu