“Atto malavitoso contro ristorante pizzeria di San Nicandro”

L’avv., Presidente dell’A.S.P. dott. Vincenzo Zaccagnino, anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, intende esprimere la piena solidarietà a Matteo Florio,, a seguito dell’atto malavitoso subito al suo esercizio l’11 novembre scorso, per gli ingenti danni al locale e per il furto delle strumentazioni elettroniche e della cassa.

“Sono atti spregevoli e da condannare sdegnosamente, che però non devono scalfire la forza d’animo della gente onesta e laboriosa, che come Matto quotidianamente si impegna, con sacrificio e determinazione, nell’intraprendere attività economiche in un momento così difficile, dovuto alla crisi generale che colpisce particolarmente il nostro territorio. Auspico che la comunità intera sostenga Matteo, che sono convinta saprà reagire con il coraggio, la passione per il lavoro e l’amore per la sua terra che lo contraddistinguono. Coraggio, Matteo, ti siamo vicini”.

Questo il messaggio indirizzato a Matteo, ma che va esteso alle tante persone che si impegnano nel proprio lavoro con onestà, accompagnato dall’auspicio che unendo i propri sforzi alla dedizione ed ai sacrifici delle forze dell’ordine si potrà combattere e vincere la battaglia contro chi sceglie la strada dell’illegalità e disonora così il nostro territorio”.