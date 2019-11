C’è il progetto del nuovo canile ma non ci sono i cantieri dei lavori

Foggia- Per il nuovo canile municipale è stato approvato il bando di progettazione, costruzione e gestione dei lavori- come da determina dirigenziale del 27 luglio 2018-, non è stato ancora avviato il cantiere. Il gruppo consiliare del M5s (ha preparato e inviato via Pec al

Il contenuto dell’interrogazione illustra, inoltre, la situazione ormai al collasso di 4 associazioni che in città si occupano di randagi. Si chiede quindi l’autorizzazione all’incontro con le stesse ed i servizi sociali per valutare i problemi.

Cosa è successo dalla determina del 27 luglio. Nelle more di costruzione del canile, il comune ha trasferito 325 animali tenuti da associazioni presso il terreno di Quadrone delle Vigne, previa esecuzione dei lavori per 36mila euro con determina dirigenziale n.974/2019. Il contratto di fitto è di 5mila euro al mese per 24 mesi, pari a 120mila euro. Il M5s spiega di aver effettuato un sopralluogo a Quadrone delle Vigne e di “non aver trovato non solo il cantiere, ma nemmeno una tabella identificativa dei lavori di un qualsiasi progetto di ristrutturazione”.

Molto critica la situazione delle associazioni ‘Battito animale’, ‘Volontari protezioni animali’, Guerrieri con la coda, ‘A largo raggio’. Battito animale “dal mese di febbraio non è più in grado di pagare il canone di locazione. È in corso lo sfratto, non può pagare l’energia elettrica e non può più attingere acqua dal pozzo artesiano per fare bere gli animali”. Altre hanno provveduto a collocare i cani, sterilizzati e microchippati, a dei privati cedendoli a titolo gratuito. Problemi di morosità di fitto anche per Guerrieri con la coda. In tutto ciò “anche il rischio epidemie per l’arrivo di altri cani dall’esterno su richiesta dell’amministrazione comunale”.

Circa le segnalazioni di randagi, quotidianamente la polizia municipale informa la Asl o il Comune ma, “vista l’ inerzia di quest’ultimo, contattata direttamente le associazioni che se ne fanno totalmente carico”.

La richiesta è “di investire seriamente il denaro pubblico stanziato individuando qualche ettaro di terreno da acquistare o da utilizzare tra quelli di proprietà dell’ente”. Un’interrogazione che verrà presentata dal gruppo consiliare non domani, in cui l’assise a Palazzo di città dovrà discutere dei debiti fuori bilancio, ma probabilmente la prossima settimana.