Chiesta archiviazione concussione per Potenza “Non ci sarà processo”

. La Lista Civica Uniti per Cambiare esprime grande soddisfazione per le notizie delle ultime ore, relative alla richiesta di archiviazione chiesta dallaper l’ipotesi di reato più grave contestata al Sindaco e per la quale fu arrestato e costretto ai domiciliari.

“Un sollievo enorme per tutti noi” – dichiarano dalla maggioranza che sostiene l’Amministrazione Comunale di Apricena – “eravamo e siamo stracerti della correttezza del nostro Sindaco che ci invidiano ovunque. Dispiace solo per le affermazioni devastanti e la gogna mediatica di quei giorni tristi per la nostra città.

Per la speculazione politica di bassissimo livello dei nostri avversari politici che ci auguriamo possano trovare l’umiltà per chiedere scusa al Sindaco della propria città, che da anni si batte e lavora per il bene di tutti gli apricenesi. Ad Antonio e alla sua famiglia l’abbraccio più grande, e l’invito a continuare sempre più forte il lavoro per la nostra comunità insieme a tutti noi” – concludono dalla LISTA CIVICA.

IL POST SU FACEBOOK. “Una SPLENDIDA NOTIZIA: la Procura della Repubblica di Foggia, ha chiesto al giudice L’ARCHIVIAZIONE per la tentata concussione. Vi ricorderete che fui arrestato perché secondo l’accusa avrei costretto a rinunciare una mia collaboratrice ad un posto di lavoro in un altro comune pugliese. NON CI SARÀ NEMMENO IL PROCESSO.

Ringrazio i pubblici ministeri che hanno rivisto la loro posizione, i giudici che hanno esaminato gli atti e ringrazio di cuore sopratutto i miei difensori, gli avvocati Francesco Paolo Sisto, Franco Metta e Paola Tortorella.

Infine ringrazio tutti voi, che in tantissimi mi siete vicino, da sempre e che mi date la forza e la determinazione per continuare a lavorare sodo per la nostra comunità.



Lo scoglio più grande lo abbiamo superato.

Ora puntiamo allo stesso risultato per le ipotesi di reato minori (abuso d’ufficio, per le 3 telecamere al comune e il peculato, per il viaggio a foggia/ASL con auto comunale).

Non avevo dubbi, anche se nessuno mai potrà cancellare le sofferenze umane e familiari patite in quei tristi giorni.