Cristiano Romani a PD Manfredonia “Per favore, punto e basta. Tacete”

“Stride con la realtà inconfutabile dei fatti, li condanna la storia, non basta chiudersi in una sede di partito -il PD – non basta dire “incontriamo la città”, poiché sono i cittadini e gli stessi elettori che non vogliono più incontrare voi, voi che avete indebitato il paese, voi che avete cagionato la chiusura del Mercato Ittico, certificato il fallimento del Contratto d’Area, che avete isolato i residenti dei comparti, alzato le tasse, abbassato i servizi alla gente.

Per favore nessun punto e a capo, ma punto e basta. Tacete”.

Lo scrive in una nota l’Avv. Cristiano Romani, già consigliere comunale di Manfredonia.