Elisa. La I vigilessa di Apricena in pensione dopo 38 anni di servizio

APRICENA. – La “Vigilessa” Elisa Matera, come veniva chiamata da decenni ad Apricena, va in pensione. Con una lettera di saluti scritta al Sindaco, l’ispettrice della Polizia Locale di Apricena ha voluto salutare amministratori, colleghi e cittadini.

“Salutiamo affettuosamente la vigilessa Elisa Matera e gli facciamo tanti auguri per il suo pensionamento” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – “una stakanovista del lavoro, instancabile, sempre disponibile e al servizio dei più deboli. Una donna in divisa, la prima ad averla indossata nella storia di Apricena e dell’intera Regione Puglia, che amava il lavoro più di sè stessa.

Un onore per l’Amministrazione Comunale di Apricena averla avuta al proprio servizio per quasi 40 anni. Dispiace solo averla vista soffrire negli ultimi tempi a causa del suo modo di essere vera ed autentica, che gli è costato dopo tanti anni di militanza politica nella sinistra apricenese, prima ad essere espulsa, poi ad essere denigrata e addirittura indagata per la sua parentela con una candidata, poi diventata assessore nella nostra Amministrazione Comunale.

Resta una donna di grandi doti umani e morali, con un carattere forte e che sicuramente mancherà alla nostra comunità. Auguri di cuore da tutta l’Amministrazione Comunale e che possa godersi la pensione con i suoi cari e realizzare i propri desideri. A presto Elisa!!” – conclude il Sindaco.