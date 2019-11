Foggia, rinvenuto carico di sanitari rubati

. Glidel Reparto Volanti della Questura di Foggia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno effettuato un giro di perlustrazione in un’area sita nella zona del salice vecchio, all’interno di uno sterrato sito in prossimità dell’incrocio di via Ascoli veniva notato un rimorchio abbandonato carico di sanitari ancora imballati.

Da un più accurato controllo si risaliva al titolare del mezzo il quale, ancora ignaro dell’accaduto, aveva lasciato il rimorchio nella mattinata stessa, per lo scarico della merce, davanti all’azienda acquirente. Evidentemente ignoti durante l’assenza del proprietario, si erano impossessati del mezzo, depositandolo nell’area di campagna per completare l’azione criminosa.

Tutto il carico di ingente valore, veniva rinvenuto dagli Agenti e restituito al proprietario nella stessa giornata.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.