In proiezione “Il giovane Pertini” girato nella città di Vieste

Giovedì 14 novembre alle ore 20:30 sullo schermo delVIESTE, ci sarà il film in anteprima regionale “il giovane Pertini combattente per lalibertà. A Stella Ligure, nella piccola frazione di San Giovanni, il 25 settembre del1896, nasceva Sandro Pertini, il Presidente più amato nella storia della NostraRepubblica.

Il cinema italiano lo ricorda con un film piccolo e sincero, che esce nelle sale dal 7

Novembre: “Il giovane Pertini, combattente per la libertà ” per la regia di

Giambattista Assanti.

Prodotto e distribuito dalla Genoma Films, con il Patrocinio del Comune di Vieste (Fg)

il Product Placement dello Studio Legale Mazzeo, e con il Patrocinio del Centro Studi

Pertini, della Fondazione Gramsci, della Fondazione Saragat, della Fondazione Turati,

del Circolo Fratelli Rosselli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, il film è stato

selezionato dalla Camera dei Deputati per la celebrazione dell’anniversario della

nascita del Presidente.

Infatti, la PRIMA NAZIONALE del film si è svolta lo scorso 25 settembre presso il

Senato della Repubblica alla presenza delle maggiori Istituzioni.

Il film, interpretato da Dominique Sanda, Gabriele Greco, Gaia Bottazzi, Andrea

Papale, Antonio Pisu, Massimiliano Buzzanca, Ivana Monti, Cesare Bocci, Nicola

Acunzo, M. Enrico Montesano, Paolo Rossi Pisu, Roberto Nobile. Arricchito da un

cameo di Valdo Spini, Massimo Dapporto e Stefano Caretti.

Il film racconta gli anni giovanili della prigionia del giovane Sandro Pertini (1929/1943)

attraverso un intenso e commovente rapporto epistolare con la madre Maria Muzio

Pertini. I luoghi della vicenda del film (Ponza e Ventotene) sono stati ricostruiti nella città di

Vieste (Fg), utilizzando la litorale Vieste e gran parte del suo affascinante centro

storico.

Numerose le comparse, figuranti speciali e attori minori di Vieste che hanno

partecipato alle riprese. Tratto dal libro “Sandro Pertini, combattente per

la libertà, di Stefano Caretti e Maurizio Degli Innocenti, il film è scritto dallo stesso Caretti e da Giambattista Assanti, che firma anche la regia, reduce dal successo di “ultima fermata” con Claudia Cardinale (Nomination David di Donatelo 2016 quale Miglior Attrice Non Protagonista).

La colonna sonora, scritta e composta da Guido De Gaetano, tra i migliori allievi di Ennio

Morricone, è stata registrata presso la Sinphony Radio Orchestra di Sofia.

Il film inizia il suo percorso di distribuzione cinematografico partecipando alla Candidatura al David di Donatello 2019.

Le grandi storie italiane fanno grande il Nostro cinema e “Il giovane Pertini, combattente per la libertà ” è stato realizzato dedicando il film ai nostri giovani perché non smarriscano

mai i valori di democrazia, libertà e giustizia sociale tanto amati dal Nostro Presidente.”

Tra i padri fondatori della Costituzione e della Repubblica, Sandro Pertini è ricordato

ancora oggi come” il Presidente più amato”. In Puglia in PRIMA REGIONALE sarà presentato GIOVEDI 14 NOVEMBRE alle ore 20:30 al Cinema Teatro Adriatico di Vieste (Fg) dove sarà in programmazione fino a martedì 19 novembre.