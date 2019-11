Quitadamo “Politica una passione,continuerò anche per il PD, ‘fuori’ dal PD”

, 13 novembre 2019. ”Sono stata segretaria del partito in un momento complicatissimo e non mi sono sottratta ad una sfida che, sin dall’inizio, si presentava difficilissima(e poi si è rivelata anche ‘peggio’)”.

Lo comunica in serata a StatoQuotidiano la dr.ssa Michela Quitadamo, già segretaria del Partito Democratico di Manfredonia.

“Ho provato, in diversi momenti, profonda solitudine”

“Ho provato, in diversi momenti, profonda solitudine (a parte la vicinanza di alcune amiche, alcuni amici…). La Politica è una passione e continuerò a farla sempre, anche per il PD, ‘fuori’ dal PD”.

In allegato la “Lettera aperta ai Dirigenti del PD di Manfredonia”, con documento datato 12 novembre 2019, a firma di Gaetano Prencipe, Michela Quitadamo, Franco La Torre, Giovanni Mansueto, Marcello Castigliego, Domenico Caputo.

“Le responsabilità sono personali e collettive. E a nulla vale chiedere scusa se non si distinguono e non si ammettono le une e le altre, e soprattutto non si dimostra di voler cambiare davvero. Invece dalla plancia della nave è partito l’ordine di salpare: non c’è infatti tempo da perdere, ci sono le primarie e le elezioni regionali alle porte per cui occorre prepararsi a fare un comitato elettorale“.