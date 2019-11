Tragedia a Cerignola: uccide vicina e si spara. Grave moglie del 69enne

Cerignola, 13 novembre 2019. Un uomo ha ucciso una donna, di nazionalità rumena, e si sarebbe in seguito tolto la vita sparandosi con una pistola.

E’ successo stamani nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano, in località Posta Aucello.

A sparare il 69enne (classe 1950) Francesco Ciuffreda, incensurato. La donna deceduta si chiama Luminita Brocan, classe 1964, vicina di casa dell’uomo. Ferita la moglie del Ciuffreda, G.P., classe 1954.

La dinamica è in corso di accertamento, come anche il movente. Non è stato lasciato alcun biglietto o altro dal responsabile dei fatti. Non risultano pregresse situazioni di contrasto, né all’interno della coppia né di vicinato. Nessuna querela, nessun intervento, nessuna lamentela.

La moglie di Ciuffreda è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Tatarella di Cerignola.

Le sue condizioni sarebbero critiche.

Sul posto i carabinieri.

Omicidio-suicidio a Cerignola. Di Gioia: “I disagi non devono mai vivere nel silenzio e vanno sempre denunciati”

Omicidio-suicidio nelle campagne di Cerignola, un uomo di 69 anni avrebbe ucciso una donna di nazionalità romena e poi ferito un’altra, amica della vittima, ora in gravi condizioni. L’uomo si è poi tolto la vita con la stessa pistola. “Un fatto di cronaca che lascia sgomenti per la violenza consumatasi tra le campagne del foggiano”, commenta il presidente dell’Ordine degli Psicologi della regione Puglia, il dott. Antonio Di Gioia. “Non possiamo permettere che quando episodi simili raggiungono una fascia più debole della società la tragedia passi inosservata”.

“Dovremmo chiederci quanto il nostro lavoro di prevenzione e ascolto dei disagi riesca a raggiungere quei territori umani apparentemente lontani dal fulcro di una comunità cittadina”, prosegue Di Gioia. “Le informazioni sulle possibilità di aiuto per chi vive una situazione di violenza psichica e fisica tra le mura di casa, raggiungono tutti? Oggi più che mai servono azioni concrete degli enti preposti e delle istituzioni: è necessario portare i campanelli d’allarme tra le mani di chi non crede di averne la possibilità di farli risuonare”.

“È necessario potenziare i servizi socio – sanitari, i Centri Servizi territoriali per le Famiglie, le strutture socio – assistenziali in cui la collaborazione con le altre professioni della salute, Il nostro Ordine e tutta la comunità degli psicologi è pronta a collaborare per sostenere e attivare azioni di prevenzione per situazioni di violenza domestica”.

fotogallery enzo maizzi