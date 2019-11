) – SAN GIOVANNI DI GERACE (REGGIO CALABRIA), 13 NOV – Il cadavere carbonizzato di una persona di sesso maschile è stato trovato stasera in una zona di montagna a San Giovanni di Gerace, nella Locride.

Il corpo si trovava in contrada “Cannavarè” in un’auto distrutta da un incendio e parcheggiata in una zona isolata.

Sul luogo del ritrovamento si sono recati i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, che hanno avviato le indagini, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Locri, per identificare il corpo ed accertarne le cause della morte.

Due le ipotesi che vengono fatte al momento, omicidio o suicidio.