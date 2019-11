Valeria Solesin: il suo sorriso non morirà mai

. Era il 13 novembre 2015 quando la follia terrorista trasformò la notte di festa del Bataclan in una carneficina. Quei colpi di pistola, mimetizzandosi tra gli effetti pirotecnici del concerto trasformarono le urla di gioia dei presenti, in grida di terrore. Tutte le morti sono uguali, ma la morte di questa ragazza ci ha feriti profondamente al cuore. La sua città, Venezia, ha costruito un ponte per lei, per tenere legato per sempre il suo ricordo alla terra che tanto amava.

Dietro il suo sorriso c’era una meravigliosa anima piena di valori che l’aveva spinta a emigrare a Parigi pur di coronare i suoi sogni. Volontaria di Emergency, impegnata nel sociale ad aiutare i clochard, Valeria era laureata in sociologia e faceva studi di ricerca alla Sorbona sul ruolo della donna nella nostra società. È impossibile accettare di vedersi strappare così una figlia dal cuore e solo una grande di dignità può spingere una madre e un padre a trasformare il dolore in una leva per fare coraggio ad altri giovani. “Vado avanti, senza perdere mai la voglia di vivere perché lei avrebbe voluto così”. Quel sorriso che ha affrontato la vita senza paura, non morirà mai.

fonte fanpage