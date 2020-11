Adopt me Italy: “Intervista a Peppe Zullo, alfiere del cibo semplice”

Orsara di Puglia, 13 novembre 2020. Sabato 14 Novembre direttamente dalla pagina ufficiale Facebook di Adopt Me Italy, giovane start up innovativa che si occupa di adozioni di alberi di ulivo, vincitrice del Bando Pin della Regione Puglia, avrà luogo l’intervista a Beppe Zullo uno degli chef pugliesi più rinomati in Italia e nel mondo.

Zullo un personaggio che mette a servizio dell’arte culinaria della tradizione pugliese l’esperienza maturata all’estero, condita di sapori molteplici e multiculturali affondando in un concetto vellutato e trasparente che oggi si consolida in tutti i manuali di cucina: il ritorno alla tradizione, passandoci attraverso, solo così si può parlare di innovazione sociale e culinaria, adattandoci quel meccanismo inevitabile con cui le nostre vite oggi si commisurano, la tecnologia.

Zullo ha sposato piacevolmente il progetto ADOPT ME ITALY perché coniuga esattamente un concetto che a lui sta molto a cuore, ovvero la condivisione e l’appartenenza alla proprio terra, la stessa nella quale è tornato per mettere a servizio del territorio il suo progetto di cucina semplice, genuina e di qualità, definito come l’alfiere del “simple food”. Un buon piatto deve essere sempre accompagnato da un buon vino, ma prima di essere un buon piatto si deve condire con il giusto olio evo, ecco perché avremo il piacere di ascoltare questo personaggio di rilievo dell’arte culinaria che, ai nostri microfoni spiegherà e racconterà la sua storia, i suoi segreti e la sua scelta consapevole di adottare il suo albero di ulivo personale fiero di sostenere i produttori della Nostra Puglia perché è alla nostra terra che ritorniamo sempre e comunque fieri di appartenerci.

A cura di Lucia Delvecchio