Combustioni rifiuti, ragazzi di Ottavia e Fridays: “Allarme roghi tossici a Foggia”

Foggia, 13 novembre 2020. I ragazzi di Ottavia, da un anno ormai impegnati con attenzione allo sviluppo di alcune tematiche della città, in collaborazione con il più noto gruppo di Fridays For Future Foggia, si inseriscono all’interno del dialogo nato in questi giorni sulla questione dei rifiuti.

Nei giorni precedenti, infatti, c’è stata un’Assemblea Cittadina, organizzata dal comitato “La Società Civile”, in cui si è discusso il problema della spazzatura urbana, della raccolta e dello smaltimento di questa, evidenziando problematiche e possibili risoluzioni.

Il gruppo Ottavia, però, spinto da segnalazioni proveniente da alcuni componenti dello stesso, pongono in evidenza un’altra situazione importante e trovano il supporto dei giovani ecologisti di FFF: la combustione illegale e pericolosa di rifiuti al ridosso del centro abitato.

“Riceviamo da Emanuele Paoletta, cittadino e membro attivo del nostro gruppo, segnalazioni e importanti lavori di ricerca su un problema molto diffuso ma poco discusso nonostante l’estrema pericolosità per la comunità foggiana; si tratta di incendi che si propagano, a volte, per miglia e miglia e che, in alcune occasioni, hanno raggiunto persino zone abitate, come quelle in cui sono situati l’ospedale e l’istituto Pascal. Accade che vengano incendiati mucchi d’immondizia, sterpaglie e scarti dei raccolti, tra questi, molto spesso, i tubi che si usano per l’irrigazione delle coltivazioni di pomodoro, contenenti PVC.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco riesce a domare questi incendi ma gli agenti nocivi dovuti alla combustione della plastica continuano a disperdersi nell’ambiente per giorni! Gli elementi prodotti da questa reazione, diossine e idrocarburi, sono altamente pericolosi per l’uomo. La diossina Tcdd è la molecola di più spiccata tossicità: causa un’ampia gamma di effetti tra i quali tumori, tossicità a carico del sistema immunitario, del fegato, della pelle, azione mutagena ed embriotossica. È classificata nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni per l’uomo, dall’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro. La sostanza può determinare effetti negativi, anche in tempi ritardati rispetto all’esposizione. Agli idrocarburi sono associati pericoli per la salute umana quali tossicità acuta e cronica e malattie. È stato dimostrato che l’esposizione alle miscele Ipa comporta un aumento dell’insorgenza del cancro. Inoltre, le diossine hanno la particolare caratteristica di bioaccumularsi su tessuti e organi. Avvelenano noi e la terra, e dunque i prodotti che mangiamo. Già a settembre 2019 il prefetto di Foggia aveva deciso, insieme ai prefetti di altre province pugliesi, di mettere in atto delle strategie che consentissero di fermare queste azioni efferate, come l’utilizzo di droni e l’istituzione di un corso per educare a un corretto smaltimento dei rifiuti. Ma ad oggi sono ancora moltissimi i fuochi che vengono accesi ogni giorno.

Per questo, non disconoscendo il lavoro assolutamente proficuo messo in campo da Prefetto e Forze dell’Ordine, chiediamo un intervento ulteriore da parte degli addetti ai lavori e delle istituzioni tutte: c’è in gioco la vita dei foggiani, non scherziamo! “ Così i ragazzi di Ottavia Foggia.

“Da tempo le realtà ambientaliste del territorio denunciano la pericolosa questione dei roghi tossici, degli sversamenti illeciti di rifiuti e anche della malagestione dello smaltimento dei rifiuti. Tematiche, purtroppo, spesso interconnesse fra loro, che diventano un grande affare economico nelle mani di pochi in danno a tutte le persone che si espongono, per il proprio lavoro o anche per la vicinanza delle proprie case, a sostanze dannose per la loro salute. Le istituzioni tutte devono darsi una mossa e rispondere a questo fenomeno, reprimendo i comportamenti scorretti e incentivando le buone pratiche e migliori strategie di smaltimento nella prospettiva di chiudere in modo sano il ciclo dei rifiuti.” Il commento del gruppo Fridays For Future Foggia. (nota stampa)