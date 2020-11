Come trovare un partner per una relazione sana?

Se sei alla ricerca di un partner, sfogliare un sito per incontri o uscire in locali adatti a far nuove conoscenze sono grandi opportunità per espandere la tua cerchia sociale e partecipare a nuovi eventi. Fai del divertimento uno dei tuoi obiettivi.

Un sito di incontri è un buon modo per trovare l’anima gemella

In questo momento storico, non c’è stata solo la pandemia a destabilizzare gli equilibri: sempre più persone sono stritolate da forti ritmi di lavoro che in qualche modo ledono il tessuto sociale e rendono a volte difficile conoscere persone nuove.

Per questo i siti di incontri sono così popolari! Sempre più persone, infatti, si rivolgono ad essi per trovare l’anima gemella o anche solo un compagno/a per trascorrere qualche serata di divertimento. Il passaparola, gli amici di amici ecc., hanno in questo modo ceduto il passo a un approccio più tecnologico che non è, comunque, meno genuino.

Su un sito di incontri è più semplice dialogare con una persona che, magari, vive vicino a noi ma non abbiamo mai avuto modo di avvicinare; si possono poi ricercare e scoprire persone con i nostri stessi gusti, quando magari in precedenza ci si affidava più al caso.

Caratteristiche di base di una relazione sana:

Una relazione sana è l’obiettivo di qualsiasi coppia ed è possibile solo se i due partner posseggono un giusto grado di maturità e di equilibrio interiore. Come c’è bisogno di “chimica” affinché l’incontro con una persona tra le tante accenda il fuoco della passione, così anche la coppia è assimilabile a un composto chimico, ben bilanciato tra i suoi elementi. E gli elementi principali siete proprio voi due: con le vostre aspettative, i dubbi, i traumi passati.

Una coppia sana si riconosce perché possiede le caratteristiche elencate qui sotto, che sono essenziali e non negoziabili. Senza di esse non può esserci rapporto che non rischi di scivolare nel tossico, quindi attenzione! Ecco quali sono:

– Rispetto reciproco

– Fiducia

– Onestà

– Mutuo supporto

– Parità

Qualche consiglio per trovare la persona giusta

1) Non fissarti: non far sì che la ricerca di una relazione diventi il centro della tua vita

Un vecchio adagio recitava che “il bisogno non attrae” ed è proprio così. La ricerca di una relazione è un buon obiettivo, ma non deve essere vissuto con ansia né tantomeno sottoposto a scadenze. Il rischio è forzare le situazioni e finire col capitare in relazioni malsane.

2) Ricorda che le prime impressioni non sono sempre affidabili

Il nostro cervello impiega pochi secondi a formulare impressioni preventive su una persona appena conosciuta. I meccanismi sono ben noti: inconsciamente si fa un paragone tra quella persona e altre, con caratteristiche simili, incontrate nel nostro passato. Il cervello elabora così, prima ancora che la persona si presenti e inizi a parlarci, uno schema ben preciso in cui incasellarla. Tieni conto che queste impressioni “servono” come meccanismo di difesa che il nostro istinto ha elaborato dai tempi antichi, ma che non danno premonizioni affidabili su quella specifica persona. Occorre sempre conoscere per giudicare e l’inconscio arriva fino a un certo punto.

3) Sii sincero, chiedi e parla.

Le fantomatiche “strategie di conquista” hanno fatto il loro tempo. L’unico imperativo è essere sincero, dando e chiedendo ascolto. Non c’è modo migliore della vicinanza e dell’interesse genuino per conquistare qualcuno.

4) Dai la priorità al divertimento

Il piacere è importante. Dai priorità a ciò che ami fare (che già nella vita ci son tanti problemi…). Non pensare troppo e fai ciò che senti. Non castigarti: pensa a divertirti, sempre con tatto e con rispetto. (nota stampa)