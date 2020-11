CON Manfredonia, appello alla Commissione per la chiusura scuole

Manfredonia, 13/11/2020 – “PRESO ATTO del considerevole aumento dei contagi sul territorio comunale di Manfredonia, con 631 persone in isolamento fiduciario-quarantena-ricovero di cui 288 positivi alla data dell’11 novembre 2020, così come rilevato dal comunicato del 12/11/2020 del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. – Emergenza Covid-19;

DATO CHE il diritto alla salute sembra essere diventato per il Ministro della Pubblica Istruzione soltanto un mero modo per raccogliere consensi, non considerando la difficoltà di tenere traccia dei contagi nelle scuole e la numerosa assenza di docenti costretti all’isolamento o alla quarantena;