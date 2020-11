Covid, in Puglia si pensa agli ospedali da campo

(ANSA) – BARI, 13 NOV – Dai 1.273 di mercoledì, oggi in Puglia si è passati a 1.407 ricoveri: 134 posti letto occupati per Covid in 48 ore. Anche nelle terapie intensive c’è stato un importante balzo in avanti, oggi sono 158 i pazienti assistiti nelle rianimazioni, ieri erano 145. Un aumento che ha portato il dipartimento Salute della Regione Puglia ad organizzare la seconda fase del potenziamento della rete ospedaliera. Il primo step prevede la progressiva attivazione di circa 3mila posti letto Covid entro il 30 novembre, esauriti però gli spazi nelle strutture sanitarie si sta studiando l’ipotesi, in caso di necessità, di creare ospedali da campo all’interno dei quali dare vita anche a reparti di sub-intensiva o di intensiva. La Fiera del Levante di Bari è una delle aree candidate ad ospitare un ospedale da campo.(ANSA)