Foggia, corso gratuito per diventare cuoco: al via gli incontri di orientamento

Foggia, 13 novembre 2020. Il corso gratuito per “Operatore della ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti” non si ferma. Sono stati avviate le attività di incontro e orientamento con gli allievi e le loro famiglie. Si tratta di incontri in presenza. Da lunedì 16 novembre, gli operatori SMILE saranno a disposizione, previa prenotazione allo 0881.770464 e il 320.3088122, per incontrare e informare anche chi intende iscrivere i propri figli.

La coordinatrice didattica Grazia Francavilla ha incontrato già le prime famiglie. Da lunedì, si terranno i prossimi incontri nella sede della Cgil Foggia in via della Repubblica. Gli incontri, naturalmente, rispettano tutte le norme di sicurezza anti-Covid 19. Il corso, una volta terminate le iscrizioni e ultimati gli incontri di orientamento, prevedono sia la modalità Dad, vale a dire la didattica a distanza, sia alcune ore di tipo laboratoriale svolte in presenza. Il corso dà l’opportunità di imparare un mestiere e, allo stesso tempo, di ottenere il ‘pass’ che porta al diploma di scuola secondaria superiore. SMILE Puglia, ente di formazione accreditato per l’obbligo d’istruzione, offre ai minori di 18 anni di Foggia e provincia un corso gratuito triennale.