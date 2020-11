“Il nostro assessore Lopalco che si vantava di come eravamo stati bravi dov’é ora?”

Manfredonia, 13 novembre 2020. Assisto continuamente ai vari dibattiti nelle diverse emittenti televisive sull’argomento pandemia. Sento affermare dai politici di sinistra, di destra di centro, che parte della confusione attuale nel fronteggiare il Covid19 e’ dovuta al taglio da decenni di fondi alla sanita’, tagli ai posti letto ospedalieri, tagli alla medicina territoriale, tagli alla medicina scolastica, il numero chiuso alle Facolta’ di Medicina, di specializzazione, la chiusura delle Scuole Infermieri Professionali ecc… Ora ci chiedete di fare altri sacrifici per evitare un altro tsunami sanitario qui in Italia. E noi i sacrifici li abbiamo fatti e li rifaremo. Ma mi chiedo: scellerati, dove eravate in tutti questi decenni che avete operato i tagli? Dove eravate quando noi facevamo presente che si stava minando il Sistema Sanitario Nazionale varato nel 1978, sistema invidiato da tutti i paesi nel mondo? Adesso la colpa sembra essere di noi cittadini. Io invece annullerei tutte le pensioni e vitalizi dei deputati e senatori di questi decenni, compresi quelli attuali.

Ci chiedono sacrifici perche’ la situazione e’ drammatica. Va bene siamo disponibili a farli. Ma il ministro della salute questa estate dov’era quando preparava il suo bel libro dove si vantava che avevamo sconfitto il virus? Il nostro assessore alla sanita’ Lopalco che si vantava di come eravamo stati bravi dov’e’ ora. Forse e’ il caso che riprenda a insegnare Igiene all’Universita’ di Pisa. Fino a 15 giorni fa si diceva che eravamo pronti, che non ci dovevamo preoccupare di una seconda ondata e adesso ci troviamo in questa situazione. Basta accendere la televisione per renderci conto del disastro dei pronto soccorso, delle autoambulanze in attesa ecc… E’ vero, la pandemia riguarda tutti i paesi. Ma noi potevamo organizzarci meglio per evitare tutti questi morti? La colpa e’ dei giovani che fanno assembramento?, in Puglia la colpa e’ dei bambini che vanno a scuola? Ma loro non ammettono mai i loro errori e le loro mancanze.

Avevo suggerito in un articolo precedente di attivare nel nostro territorio un ospedale da campo per alleggerire la pressione sui pronto soccorso e dare la possibilità agli ospedali di lavorare per le patologie ordinarie. Niente, non hanno fatto niente. Noi abbiamo costruito ospedali da campo in tutto il mondo ricevendo il plauso da tutti, abbiamo organizzato ospedali provvisori qui in Italia durante tutti i terremoti.

Ma e’ tanto difficile organizzarli ora in questa situazione, detta da loro stessi, drammatica? O forse sperano che tutto torni tranquillo appena e’ arrivata la notizia del vaccino americano? Io spero che facciano entrare nei vari cosiddetti “Comitati Tecnici” gente piu’ competente e piu’ concreta, che sappia risolvere problemi complessi con immediatezza perche’ fino ad ora non si e’ visto nessuna ragionevole impostazione organizzativa. Seguira’ un articolo sugli USCA (in pratica delle unita’ mediche e paramediche per l’assistenza domiciliare).

A cura del Dr. Michele Troiano