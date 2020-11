“La sciagura COVID”

13 Novembre 2020. Che il Covid possa essere considerata una della più grandi sciagure del dopo guerra credo che nessuno possano nutrire dubbi, almeno teoricamente, posto che la nostra generazione non non ha potuto vivere personalmente l’esperienza ma dai racconti che mi sono stati tramandati dai miei nonni, volati al cielo da un trentennio circa, si pativa la fame, la mortalità era altissima, specie tra i neonati e piccoli pargoli.

Per fare un esempio, solo mia nonna dovette assistere al funerale di tre dei suoi dieci figli, ammalatisi nei primi anni di vita senza manco sapere di cosa. Ecco, in quei tempi di stenti la morte era quasi parte integrante e soprattutto accettato come naturale da chi cercava di vivere con grandi sacrifici. “Si è insediato – conferma Patroni Griffi – il Comitato di indirizzo e le commissioni che dovranno predisporre le bozze che dovranno approvare i Comuni di competenza. Poi arrivano le crisi economiche mondiali da globalizzazione, con i prodotti italiani, salvo taluni, che subiscono la forte concorrenza cinese ed infine, con l’anno bisestile, arriva quello che è sarebbe definito il nemico invisibile: Sars Cov 2, comunemente conosciuto come Covid_19.

Economie mondiali al collasso, decine di migliaia di morti ogni giorno, soprattutto anziani oltre gli anni 80 e con importanti patologie pregresse. L’Italia, come tanti altri stati europei, a dispetto delle rassicurazione, si dimostrò impreparata. Il Covid venne gestito, dagli operatori, loro malgrado nel migliore dei modi ma con il timore, sempre vivo, del contagio. Tanti i morti, rinchiusi come comuni rifiuti nei sacchetti e seppelliti senza nemmeno un degno funerale.

A maggio i contagi, sembrano per miracolo ridursi, di colpo a giugno, si riaprono lidi, ristoranti, attività commerciali, si invitano gli stranieri a tornare in vacanza in Italia ed in Puglia, definita dal Governatore Emiliano “covid free”. Non un tampone, questa estate, tutto ha filato per il verso giusto, sembrava che l’incubo fosse finito, invece, no. Terminate le elezioni regionali, con tanta di campagna elettorale durata 40 giorni, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato ad apprendere dell’aumento dei casi di positività covid, come se il virus, con un suo spietato e cinico ragionamento logico, abbia deciso di attendere l’esito delle elezioni per tornare a tediarci.

Possibile che un Comitato tecnico scientifico formato da esperti lautamente pagati non abbia prevista la “cinicità del virus” ed il suo ritorno sul campo di battaglia? A giudicare dall’acquisto dei banchi con le rotelle, probabilmente si, salvo adesso scoprire che le scuole devono restare chiuse, perché diversamente dal passato, si è capito che i bambini sono i più grandi diffusori del virus.

Vogliamo parlare dei trasporti pubblici, grande veicolo di diffusione del virus, in quanto i viaggiatori pendolari, a differenza dei nullafacenti, sono costretti a viaggiare stipati per garantirsi un salario decente (con la Cig non paghi nemmeno l’affitto di casa al nord)?

Vogliamo parlare delle psicosi collettive? Le lunghe file per sottoporsi al tampone fast a pagamento, nonostante non ci sia alcun sintomo? Non dovrebbe farsi carico lo stato dei costi per il tracciamento dei positivi? Un popolo di masochisti.

Voglio concludere con una riflessione che mi proviene da una coppia di amici che, oltre 21 giorni fa, in casa hanno avuto comuni sintomi influenzali: lui solo dolori articolari lievi per due giorni e la moglie febbre e dolori per due giorni. Per scrupolo di coscienza hanno informato il medico di famiglia che li ha segnalati all’Asl e quindi costretti a recarsi a proprie spese sino a San Marco in Lamis per “famigerato” ed “infallibile” tampone.

Scattava l’obbligo di permanere in casa, sino all’esito che arrivò dopo 4 giorni: positivi entrambi.

Ma al terzo giorno, ripeto, entrambi, non avevano alcun tipo di sintomi, erano perfettamente in forma, ma per legge, si deve restare in casi per la quarantena a prescindere dai sintomi ed in attesa del secondo tampone. Secondo tampone fatto, da oltre tre giorni, ma poiché il laboratorio analisi di San Marco è oberato di lavoro, occorre attendere, d’altronde i poveri tecnici e biologi non hanno alcuna colpa per le lungaggini.

Intanto, queste due povere persone, probabilmente, perché non sarebbe da escludere la probabilità nonostante la positivtà al covid, hanno avuto una leggera sindrome influenzale, scomparsa dopo due giorni, ma sono tenuti “agli arresti domiciliari” da 21 giorni.

Per fortuna che vi è qualche buono di cuore che si preoccupa di portagli la spese o che li sostiene economicamente, già perché nessuno datore di lavoro privato, già provato economicamente dal Covid, riuscirebbe a corrispondere comunque lo stipendio al lavoratore che è costretto, forzatamente, a stare a casa per 21 giorni, difatti, con una nota del 21 ottobre l’Inps ha precisato che il periodo di quarantena non è riconosciuto come malattia.

In conclusione, fermo restando la solidarietà per tutti coloro che hanno problematiche serie a causa del covid, fortutamente, i dati statistici parlano di una percentuale bassa della popolazione, per la stragrande maggioranza, costretta a permanere in casa per almeno 21 giorni, quale soluzione economica porpone lo Stato o forse si sta trascurando che molti, non potendo attingere in banca, si rivolgono ai cosidetti “cravattari” che stanno facendo affari d’oro con il covid? Questo sarà il vero dramma della nazione nel prossimo ventennio.

Antonio Castriotta, Avvocato presso Libero professionista- avvocato. Giornalista presso Stato Quotidiano – Speaker Radiofonico presso Radio Manfredonia Centro