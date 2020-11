Manfredonia. “Interesse di una multinazionale per il porto per lavorare la bentonite”

UN’AZIENDA multinazionale leader mondiale nel settore della lavorazione di bentonite, un minerale di origine vulcanica, ha presentato una manifestazione di interesse per l’utilizzo in concessione del Porto Alti fondali di Manfredonia e per l’insediamento di un’attività industriale di trasformazione del minerale nell’area retroportuale già inserita nella Zona economica speciale (ZES) interregionale adriatica.

LA MANIFESTAZIONE di interesse è stata presentata nel corso di un incontro a Bari con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale e l’Agenzia doganale e monopoli. Il progetto prevede la possibilità di delimitare, all’interno del compendio industriale, una Zona franca doganale (ZFD), ove realizzare le lavorazioni sui materiali importati in sospensione di dazi e IVA e organizzare la logistica per l’invio dei prodotti ottenuti in tutto il mondo.

“E’ QUESTO un primo risultato delle politiche di sostegno e potenziamento del porto di Manfredonia. In questo contesto fondamentale è l’impegno per la realizzazione della Zes e della Zona franca che stanno suscitando molto interesse da parte di imprese che vorrebbero insediarsi in prossimità del porto industriale. Stiamo lavorando su questi due fronti per assicurare al porto di Manfredonia il giusto ruolo nel contesto dei traffici marittimi” dichiara Ugo Patroni Griffi, presidente della AspmAm, alla Gazzetta.

“In particolare la Zona franca che, al contrario delle Zes che sono limitate nel tempo, è per sempre, rende molto attrattivo il porto di Manfredonia. Si sta manifestando molto interesse da parte di imprese che vorrebbero insediarsi in prossimità del porto industriale”.

L’ITER per la costituzione della Zes e della Zona Franca, procede. “Si è insediato – conferma Patroni Griffi – il Comitato di indirizzo e le commissioni che dovranno predisporre le bozze che dovranno approvare i Comuni di competenza. Ho delegato un funzionario che è venuto a Manfredonia più volte assieme al direttore regionale delle Dogane per i sopralluoghi finalizzati all’accertamento della idoneità delle aree candidate alla Zes. Stiamo affrettando i tempi. Attendiamo che il comune di Monte Sant’Angelo e l’Asi di Foggia formalizzano le proposte per definire i progetti”.

L’INIZIATIVA appena presentata all’Autorità di sistema portuale, riapre la questione dei nastri trasportatori per tanti versi una palla al piede di quella struttura mai entrata in funzione. “I nastri – rileva Patroni Griffi – non hanno nessuna utilità. Da trent’anni sono un monumento allo spreco. Costituiscono una diseconomia per il porto in quanto intralciano i lavori sulle banchine. A meno che non si verifichi la possibilità, come nella richiesta appena avanzata, di un interesse specifico per quell’impianto: rimetterlo in attività e mantenerlo in esercizio rappresenta un costo oneroso. Il suo recupero dipenderà dalla valutazione dei costi e dei ricavi d’impresa”.

A QUANTO pare il porto di Manfredonia sta uscendo dalla crisi in cui era caduta dal dopo Enichem e avviato verso una sua riqualificazione e rilancio. “Quando sono arrivato – rileva – il traffico del porto di Manfredonia era essenzialmente quello del trasporto di acqua per le Tremiti, anche se partiamo da numeri bassi, i traffici sono in ascesa e ci sono tutte le premesse perché diventi un riferimento della portualità del Mediterraneo. Il finanziamento previsto dal ministero delle infrastrutture è un segnale di attenzione fondamentale, non solo per il porto, atteso che un euro di investimento ne produce tre di valore aggiunto”.

Michele Apollonio