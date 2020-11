“Motovedette dei CC non potrebbero navigare”, scandalo sollevato dal Comandante di Manfredonia

Manfredonia, 13/11/2020 – “Motovedette dei carabinieri abusive, Generali incuranti ed impegnati alla ricerca di nuovi affari”. Il Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri), dottor Antonio Savino, attraverso . Il Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri U.N.A.C.(Unione Nazionale Arma Carabinieri),, attraverso il suo profilo Facebook lancia gravi accuse sulle omologazioni delle motovedette dei Carabinieri.

“Dal 2007 tutte le Motovedette dei carabinieri che fanno servizio in Mare, sono sprovviste del Certificato di Classe (una sorta di revisione quinquennale del natante) senza la quale non potrebbero navigare. Le stesse Motovedette sarebbero sprovviste dell’Omologazione R.I.N.A. e non potrebbero da anni navigare. Il tutto però avviene con servizi in mare di natanti “irregolari” a rischio della incolumità di tutti i carabinieri e degli utenti del mare.

Lo scandalo è stato sollevato dal Comandante della Motovedetta di Manfredonia (FG) che ha inviato anche un esposto alla Procura Militare di Napoli, che al momento non ha provveduto a nulla. Vi sarebbero delle omissioni da parte di alti ufficiali responsabili, che mandano in mare mezzi non revisionati ed inidonei ai compiti assegnati. I controllori del Mare che violano le stesse leggi e normative che contesterebbero agli utenti del Mare che controllano.

Nel frattempo, il Comando generale dell’Arma, ha stipulato un milionario accordo per l’acquisto di Nuove Motovedette, per i Carabinieri, accordo sul quale, ad avviso del Sindacato, dovrebbe indagare sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione che la Procura della Repubblica Militare ed Ordinaria di Roma, per accertare con indagini mirate quale sia stato il “cavallo di ritorno” per i generali per tale operazione di Marketing.

Il Sindacato Carabinieri invita tutti i Carabinieri delle Motovedette a livello Nazionale, ad astenersi dall’uscire in Mare sino a quando i Natanti Militari non sono Omologati e Certificati, tanto per la propria ed altrui incolumità”.