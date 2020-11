Riassetto di giunta, pronti i nuovi assessori ma qualcosa ancora non quadra

Tutto risolto per la verifica di giunta nella maggioranza al Comune di Foggia? Non completamente dopo l’assegnazione degli incarichi al bilancio e alla sicurezza rispettivamente a Fdi e a Fi. Individuati i nomi dei due assessori esterni, Rosario Narciso e Alessandra Loretti, resta da sciogliere il nodo Lega. In giunta il Carroccio ha due assessori, Raffaella Vacca alle politiche sociali e Paolo La Torre all’urbanistica, anche vice sindaco. La pattuglia leghista in consiglio comunale è formata da 4 eletti, Dario Iacovangelo, Consalvo Di Pasqua, Concetta Soragnese e Salvatore De Martino.

Gli ultimi due non avrebbero gradito il cambio di assessori senza alcun loro coinvolgimento, una delusione che riguarderebbe anche le società partecipate. Se è vero, come è vero, anche guardando alla campagna per le regionali, che sono stati più vicini al candidato Luigi Miranda che a Joseph Splendido, ne consegue si sentano un po’ “marginali” rispetto alle varie decisioni del sindaco, per quanto sempre coerenti con il loro ruolo in aula e in maggioranza. Con la nuova distribuzione di deleghe è come se due assessori avessero la copertura consiliare e gli altri due, Soragnese e De Martino, ne fossero sforniti, nonostante siano nello stesso partito, motivo per cui la segreteria politica non riscontrerebbe il problema.

Su questo punto si sta ingarbugliando la matassa del rimpasto che finora ha dato voce e attuazione alle richieste di Fdi e di Fi. La Lega già aveva i suoi rappresentanti nell’esecutivo designati prima che il sindaco si tesserasse nel partito di Matteo Salvini. La giostra dei cambi si è avviata ma De Martino e Soragnese, in pratica, non sono saliti. Da aggiungere che è anche incerto quali siano gli assessori leghisti, sebbene, senza un riscontro politico, si assegni Sonia Ruscillo alla casella del sindaco e, quindi, alla Lega. D’altra parte, al momento, non vi è alcuna dichiarazione di tesseramento in Lega di Iacovangelo e Consalvo, tutto sembra passare da quella domenica di agosto in cui Landella decise il passo con Salvini mentre i “suoi” consiglieri continuano ad apparire più suoi fedelissimi che fervidi leghisti.

Un limbo, insomma, da cui, cogliendo alcune voci interne alla maggioranza, si potrebbe uscire dando più slancio all’azione del partito a Foggia. Non solo, insieme ad una valutazione più chiara di quanto, a rendere la Lega primo partito a Foggia, abbiano contribuito Landella e il suo gruppo. Si svolge rispetto a questo parametro il possibile dialogo, finché c’è la pazienza di articolarlo. I decreti sindacali dei due assessori Narciso e Loretti non sono stati ancora firmati perché esiste qualche ostacolo interno alla maggioranza, e non si sa quanto Landella possa effettivamente incidere sulla segreteria della Lega per armonizzare le varie posizioni, né se la segreteria stia valutando un’altra opzione oltre quella dei 2 assessori e 4 consiglieri comunali, ma con 2 consiglieri che si sentono tagliati fuori dai giochi.

Nell’ipotesi che Soragnese e De Martino, sulla scia di quello che ha già fatto Rignanese, approdassero fra gli indipendenti in Comune, con Alfonso Fiore, Amato Negro e Danilo Maffei, formerebbero un gruppo di 6 consiglieri, più di quanti ne ha Fi. Si avvertono varie fibrillazioni nella Lega a Foggia in questo momento, dopo che la performance delle regionali l’ ha resa primo partito. Un risultato che i fedelissimi di Landella vorrebbero vedere attuato attraverso una maggiore considerazione, probabilmente, dei protagonisti di questa svolta, cioè quella di sindaco leghista in Puglia che, dopo esser stato il sindaco forzista più votato di una città capoluogo, ha portato con sé non solo i consiglieri a Palazzo di città ma ha anche favorito l’elezione del consigliere regionale Joseph Splendido. Sarà un weekend di incontri politici per cercare di evitare lo strappo, e in molti pronosticano revisioni, sebbene nemmeno gli indipendenti già dichiarati siano convinti delle proposte concilianti del sindaco.

Paola Lucino, 13 novembre 2020