San Marco, da martedì al via test rapidi per i dipendenti comunali

Sulla scia di quanto già avviene presso il locale PTA (ex ospedale “Umberto I”) anche questi test verranno effettuati con la modalità drive through, ovvero senza scendere dalla propria automobile. A differenza di quelli effettuati presso l’ex ospedale, dove vengono utilizzati i tamponi molecolari, quelli antigenici danno un esito più rapido appunto. Questi nuovi test rapidi, sempre più utilizzati, permettono di riconoscere in quindici minuti la presenza dell’antigene nel paziente. Il test ha elevate performance di sensibilità e specificità. In caso di positività sarà necessario effettuare a seguire il tampone molecolare.

Lo stesso sindaco oltre a raccomandare di non recarsi presso il drive through, in quanto trattasi di test programmati per i soli dipendenti comunali, annuncia anche che gli stessi test verranno pianificati a stretto giro anche per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione.