Tirendiconto? Ecco quanto è stato restituito dal M5s. SQ chiede info a Francesca Troiano

Roma, 13 novembre 2020. “Abbiamo restituito 115.529.290,37 euro“. Così ad oggi dal sito tirendiconto.it, relativo al Movimento 5 Stelle.

Come risaputo, e reso noto nell’articolo “Il conto delle restituzioni del MoVimento è trasparente: leggere per credere” (10 gennaio 2020), “Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie al taglio volontario degli stipendi dei suoi portavoce, restituisce denaro ai cittadini per finanziare le pmi e progetti utili alla collettività”.”Non esiste nessun conto segreto e il denaro proveniente dal taglio degli stipendi degli eletti del MoVimento 5 Stelle è gestito dal comitato per le rendicontazioni-rimborsi del MoVimento 5 Stelle, dotato di uno statuto, in totale trasparenza, come si evince dal sito tirendiconto, dove è pubblicato lo statuto e l’estratto conto“.

“Sono gli iscritti, tramite votazione sulla piattaforma Rousseau, che decidono dove destinare ogni singolo euro delle rendicontazioni. Non esiste nessun conto personale del capo politico e dei capigruppo di Camera e Senato. Chi dice il contrario è in malafede e mente sapendo di mentire. E’ tutto pubblico e viene gestito in modo completamente trasparente. Con cadenza mensile, infatti, viene pubblicato l’elenco dei contributi aggiornato sul sito https://www.movimento5stelle.it dove è reperibile anche lo statuto del comitato“.

“Contestualmente vengono inviati gli elenchi con i contributi ricevuti e la relativa documentazione contabile (estratti conto) alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che effettuano i controlli previsti e pubblicano un elenco aggiornato dei contributi sul sito della Camera dei Deputati. Inoltre è possibile trovare su tirendiconto.it tutti i dettagli aggiornati in tempo reale degli importi restituiti dai portavoce, i progetti finanziati e l’importo disponibile per destinazioni future“.

Sul sito tirendiconto.it è dunque possibile leggere le posizioni dei vari portavoce in Parlamento, e nelle Regioni, dei gruppi parlamentari, del Movimento 5 Stelle.

Messaggi a StatoQuotidiano sono giunti in questi giorni, con richiesta di informazioni in merito alla posizione della portavoce del M5s alla Camera Francesca Troiano, originaria di Manfredonia. In attesa di una nota stampa, o dichiarazioni ufficiali della stessa dr.ssa Troiano (contattata via social dalla direzione di StatoQuotidiano per la relativa richiesta, è stato riferito che “la posizione si sta definendo nelle sedi opportune” e che, “quando ogni cosa sarà chiarita“, ci sarà una discussione “in maniera approfondita“), si riportano i dati relative alle restituzioni per il 2020, della portavoce alla Camera dr.ssa Francesca Troiano, ad oggi pubblici sul sito tirendiconto.it