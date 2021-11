Come la pubblicità influisce sulle vendite

La pubblicità è un vero e proprio investimento che fa un’azienda. Grazie alla pubblicità, infatti, si ha la possibilità di esporre il proprio prodotto o un servizio offerto per cercare di aumentare la consapevolezza del valore di un brand e, di conseguenza, anche il fatturato.

Il giusto modo per fare pubblicità è quello di far leva sulle emozioni del cliente ma, per fare questo, bisogna creare la giusta correlazione tra un prodotto e un annuncio pubblicitario efficace.

Le pubblicità sono ovunque, nelle grandi città ma anche in quelle più piccole. Si trovano su cartelloni pubblicitari e insegne luminose come i monitor per le vetrine dei negozi.

Sia nei giornali cartacei che quelli online è possibile trovare numerose pubblicità e molte volte si trovano tra un articolo e l’altro. Ci sono anche pubblicità che si trovano all’interno del feed di Facebook, ma anche tra i banner dei blog.

Come diceva Henry Ford più di 60 anni fa: la pubblicità è l’anima del commercio. Infatti senza l’aiuto di una valida campagna pubblicitaria sarà difficile riscuotere successo.

Qual è lo scopo della pubblicità?

Principalmente lo scopo della pubblicità è quello di aumentare il profitto, fidelizzare i clienti al brand, ma anche creare consapevolezza del prodotto che viene pubblicizzato e infine aumentare la quota di mercato.

Per andare a capire quanto sia il profitto generato da una campagna pubblicitaria, solitamente si fa la media del costo della campagna e si confronta con le entrate ottenute dopo la campagna stessa.

Un’analisi come questa viene anche fatta, per esempio, per capire quale campagna sia più redditizia.

Rappresentare un prodotto tramite una pubblicità deve trasmettere una personalità che deve corrispondere al target stabilito di cui si vuole catturare l’attenzione. In questo modo si andrà a creare una identificazione nel brand.

Quella che si crea è una connessione emotiva che si traduce in nuovi acquisti da parte del consumatore che si trova in linea con il target. Avviene, di conseguenza, anche la fidelizzazione della clientela.

Quali strumenti pubblicitari utilizzare nel 2021

Nel 2021 si possono sviluppare diverse campagne pubblicitarie e possono essere fatte tramite attività offline, per esempio creando volantini stampati. Ma anche attività online come può essere l’iscrizione alle newsletter.

Per delineare un budget da destinare alla campagna pubblicitaria bisogna, invece, tenere in considerazione diversi fattori, ma fare una campagna pubblicitaria può sicuramente andare ad incrementare le vendite e le affiliazioni.

Investire in pubblicità è sempre un’ottima idea in quanto permette di creare una reputazione e inoltre riesce ad ottenere interesse e fiducia nel brand da parte delle persone. Andando anche a definire l’identità di una determinata attività commerciale.

Per far sì che un brand emerga tra la folla è necessario che il prodotto o il servizio siano riconosciuti e apprezzati dalle persone. In poche parole tutti hanno bisogno di pubblicità, soprattutto in un’epoca in cui ci sono moltissime voci a far parlare di sé. (nota stampa)