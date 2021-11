Fresca: “Non ci sarà alcun apparentamento, i nostri elettori liberi di votare”

RADIOMANFREDONIACENTRO-STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 13 novembre 2021. A sette giorni dal 7 novembre, Giulia Fresca, candidata sindaca per la coalizione “Per Manfredonia”, ribadisce la posizione della proprio gruppo politico in relazione ad eventuali apparentamenti a sostegno di uno due candidati sindaci, Prencipe e Rotice, per il turno di ballottaggio del 21 novembre.

La posizione è chiara: “Faremo la nostra sana opposizione costruttiva e come precisato in passato, non ci sarà alcun apparentamento, i nostri elettori saranno liberi di votare, anzi è giusto votare”.

Aggiunge ancora : “Saró consigliere di opposizione ed il mio contributo sarà costruttivo”.

A cura di Antonio Castriotta