Maltempo in Puglia, possibilità di fenomeni violenti nel Foggiano

Foggia, 13/11/2021 – (meteopuglia) Nulla di buono dagli ultimi aggiornamenti. L’autunno alzerà la voce nei prossimi giorni e soprattutto dalla prossima settimana con una serie di vortici pronti a portare maltempo su quasi tutte le nostre regioni.

Colpevole di tutto ciò è una bassa pressione che staziona da diversi giorni sul mediterraneo centrale e in questo fine settimana richiamerò ulteriormente aria instabile proveniente dall’oceano atlantico con aria più fresca in quota.

Ma cosa accadrà esattamente sulla nostra regione Puglia?

Dopo un weekend sostanzialmente tranquillo sotto il profilo meteorologico con qualche piovasco sparso molto localizzato ci inoltreremo verso un vero e proprio peggioramento ad iniziare subito da lunedì 15 novembre. Un vortice depressionario che andrà a svilupparsi sullo Ionio porterà maltempo intenso dalla tarda mattinata e per tutta la giornata nel Salento, Tarantino e Brindisino. Sarà molto alto il rischio di temporali marittimi con nubifragi e allagamenti improvvisi. Con il passare delle ore verranno coinvolti i restanti settori della regione (dal Barese al Foggiano), anche qui con possibilità di fenomeni piuttosto violenti.

Purtroppo le condizioni meteo non saranno delle migliori anche per martedì 16 novembre quando il maltempo non mollerà la presa sulla Puglia, infatti la giornata trascorrerà con piogge moderate alternate a schiarite veloci. Per attendere un miglioramento bisognerà aspettare la giornata di mercoledì 17 quando avremo una breve pausa dalle precipitazioni. (meteopuglia)