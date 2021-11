Manfredonia, si gira il film “Ti mangio il cuore”: divieto di fermata Lungomare del Sole

Manfredonia (Foggia), 13/11/2021 – IL COMANDANTE Vista l’istanza pervenuta il 04.11.2021 (prot. n. 40077) a mezzo Pec della signora Elettra Sparapano, nella

sua qualità di Rappresentante della Indigo Film s.r.l., con la quale chiedeva un divieto di sosta nel tratto compreso tra via delle Alghe e il civ. 50 di Lungomare del Sole, al fine di parcheggiare i mezzi necessari alla riprese cinematografiche del film denominato “Ti mangio il cuore”;



Ritenuto che sussistono esigenze di sicurezza della circolazione; Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 9 del 25.03.2021 relativo all’affidamento degli incarichi ai Dirigenti di ruolo; Visto l’art. 107 del D. Leg. vo 18.08.2000, n. 267 ( T.U.E.L. ).



Visti gli art. 5 c. 3, 7, 37 e 159 del vigente Codice della Strada e ss.mm.i.i.



ORDINA



E’ vietata la sosta di tutti i veicoli, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo stesso, dalle ore 06:00 del giorno 15 novembre 2021 alle ore 18.00 del giorno 17 novembre 2021 nelle vie elencate in premessa;



Il presente divieto non si estende agli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili, già appositamente individuati dalla relativa segnaletica.



Il Servizio Manutenzione dell’ U.T.C. è incaricato di predisporre ed apporre la relativa segnaletica prescritta dal vigente Codice della Strada.



La Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione on–line all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.



Manfredonia, 12 novembre 2021.

L’Istruttore F.to Comm. Capo Stelluti Michele IL COMANDANTE a.i. della POLIZIA LOCALE F.to Comm. Sup. Dr. Antonio LOMBARDI



IL DIRIGENTE a.i. SETTORE DI STAFF II

F.to D.ssa Maria Sipontina Ciuffreda