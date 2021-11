Marasco “In molti vedono le elezioni come una perdita di tempo”

Manfredonia (Foggia), 13/11/2021 – “In molti tendono a vedere le elezioni quasi come fossero esclusivamente un dovere o una perdita di tempo, non ricordando le tante battaglie che i nostri antenati hanno dovuto affrontare per conquistare il diritto di votare e di poter eleggere i propri rappresentanti politici. Sebbene negli ultimi anni sembra sempre più difficile poter contare qualcosa su scala nazionale, il voto è comunque uno degli elementi principali su cui si basa la nostra democrazia. Non votare, o vendere il proprio voto per pochi spiccioli, vuol dire, quindi, non onorare chi si è battuto per questo diritto, ma anche non riconoscere il principio di uguaglianza”.

Lo riporta Giuseppe Marasco Presidente di Civilis euronews.