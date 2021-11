Manfredonia. Rosa: “Chiamano per un gatto ferito e rispondono di farlo al forno”

Ci ritroviamo puntualmente a farci carico di spese e situazioni dove chi dovrebbe FARE non fa’ nulla. A tutti coloro che ci chiamano per un soccorso da noi prontamente accolto, ci scusiamo ma purtroppo è questo il motivo del nostro forzato impedimento che non trova spiegazioni alcuna ed è per questo che stiamo lottando facendoci carico anche attraverso le vostre beneficenze di oneri che non ci vengono riconosciuti in quanto associazione non convenzionata comunale , eppure non ci sottraiamo ad aiutare la città di Manfredonia. Noi come associazione non abbiamo fondi , non veniamo retribuiti da nessuno, nessuno ci passa cure e cibo.