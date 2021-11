STATOQUOTIDIANO.IT, 13 NOVEMBRE 2021. Si fanno chiamare “asfaltos” e sono i membri di un gruppo telegram che sta rivendicando le varie scritte di propaganda novax tappezzate in tutta Italia. Tali scritte (“i vaccini uccidono” e “governo nazista”) sono apparse anche sul Gargano le scorse settimane, sui muri dei cimiteri di San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo. Episodi fortemente denunciati dai sindaci dei rispettivi comuni.

Attacchi che sono contraddistinti quasi sempre da una firma, “VV”, che fa capo ad un canale telegram tuttora attivo, suddiviso e distribuito in sottolivelli, ognuno con una funzione ben precisa. Il simbolo VV cerchiato, di colore rosso, fa riferimento alla scritta “ViVi” e al film “V per Vendetta”, immagine spesso connessa alla figura dell’eroe mascherato che dichiara guerra al sistema.

Una vera e propria piazza virtuale dove, oltre alla pubblicazione di video e chat vocali, si incoraggia ad effettuare la disobbedienza civile alle leggi e si riportano i risultati, con tanto di prove fotografiche, dei raid vandalici appena commessi. Più volte nei contenuti pubblicati si parla di una “forza di lotta non violenta” con una “occupazione del territorio” attraverso queste scritte. Gli amministratori di questi canali ritengono il vandalismo, su una proprietà statale operativa per la vaccinazione, come una forma di “disobbedienza civile non violenta ma molto significativa”.

All’interno di uno dei canali è presente persino un manifesto, stilato in dodici voci, da seguire punto per punto per raggiungere lo status di “guerrierio V_V”, con una successiva parte di approfondimento e affinamento. Mantenere l’anonimato, essere no-vax, fare guerra di manipolazione psicologica, agire con azioni online di guerra di reputazione attraverso quanti più social possibili, partecipazione alla disobbedienza civile. Direttive che aprono la strada ad un’altra sezione del canale, con un gruppo dedicato per diventare nell’effettivo “guerrieri”, con tanto di reclutamento e formazione. Al momento uno dei gruppi presi sotto esame, da dove dipartono i link per accedere al dodecalogo e all’iniziazione, conta oltre 25mila membri. Il gruppo di reclutamento vero e proprio ospita oltre 4mila soggetti.

Gli atti vandalici compiuti sui muri del cimitero di San Giovanni Rotondo, oltre ad essere stati rivendicati apertamente in uno di questi canali, potrebbero non essere gli ultimi raid sul Gargano. Infatti, il canale, nel riportare le foto delle scritte, minaccia nuovi attacchi: “Non ci fermeremo mai finché non sarete sconfitti”.