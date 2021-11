Vaccino ai bimbi 5-11 anni, Vaia (Spallanzani) “Solo ai fragili”. L’Oms conferma “Non ha senso”

Foggia, 13/11/2021 – (quotidianodipuglia) Vaccino ai bambini 5-11 anni, cosa succede? «Ho detto più volte che il tema non è vaccinare o non vaccinare i bambini ma in questa fase dell’epidemia ritengo che sia giusto immunizzare solo i bambini fragili». Lo ha detto il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ritornando sul tema del vaccino anti-Covid ai bambini. «Abbiamo letto l’appello del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e lo faccio mio – ha ricordato il direttore». L’Oms ha sottolineato che non è «insensato il vaccino a bimbi e il booster a sani se chi rischia è senza».

Vaccino ai bimbi 5-11, quale futuro?

«Oggi la comunicazione scientifica è incerta perché ci sono comunque dei rischi nelle vaccinazioni in generale – ha evidenziato Vaia – In Israele hanno visto che ci sono casi di miocarditi nei bambini e quindi vaccinano solo i fragili. Io credo che sia saggio in questo momento vaccinare nella fascia 5-11 anni solo loro. Se dovessero cambiare le cose e avremo maggior elementi scientifici su questo tema si potrebbe di estenderla a tutti – ha continuato – Resto favorevole gli over 12 perché hanno una maggiore socialità. La responsabilità sociale, ribadisco, non deve essere dei bambini ma degli adulti, dei genitori, dei nonni e dei docenti».

La posizione dell’Oms – «Non ha senso dare la dose booster ad adulti sani o vaccinare i bambini, quando nel mondo ci sono operatori sanitari, anziani e altri gruppi ad alto rischio che stanno ancora aspettando la loro prima dose» di vaccino anti-Covid. «L’eccezione, come abbiamo detto, sono gli individui immunocompromessi». E invece la realtà è che «ogni giorno si somministrano 6 volte più dosi booster a livello globale rispetto alle dosi primarie nei Paesi a basso reddito. Questo è uno scandalo che va fermato». Sono le parole del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. (quotidianodipuglia)