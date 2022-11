Bari, 13 novembre 2022, (ANSA) – Sono 864 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime ore in Puglia su 7.007 test giornalieri.

Una persona è morta.

Sono 12.869 le persone attualmente positive, 180 quelle ricoverate in area non critica, 10 in terapia intensiva. (ANSA).