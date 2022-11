Salvatore Mazzamurro: “Ciao Marco, ti ho voluto bene come un fratello”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 13 novembre 2022. “E’ con immenso dolore che oggi devo ricordare la buona anima di Marco Totaro, ragazzo di Manfredonia che per una fatalità e’ stato travolto da un veicolo sull’Aurelia“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it Salvatore Mazzamurro, rappresentante unico provinciale “Casa dei Giovani” di Foggia.

“Il mio pensiero va a quei pomeriggi passati con lui, al percorso fatto con lui, a tutti i discorsi che facevamo. Eravamo innanzitutto amici e lo seguivo per il suo percorso. Scorgevo guardando il suo volto la luce del nostro padre onnipotente, la luminosità di quella forza che da’ la vita, la sua volontà di uscire da un tunnel che lo aveva portato a fare errori. Lui era buono, bello e forte”.

“Non venne compreso forse da tutti, ma la nostra amicizia non aveva preclusioni o motivazioni ufficiali. Per me era Marco Totaro e basta, un ragazzo di volontà e sempre pronto come pochi a ‘spaccarsi la schiena’”.

“Ti ho voluto bene come un fratello Marco e come un fratello ora ti piango; ti ricordo e prego per la tua anima buona. E’ stato e resta sempre uno dei nostri; ha frequentato per più di 4 mesi la nostra casa per un percorso di aggregazione e i suoi messaggi e le sue chiamate erano sempre accolte. Ora dopo tutto questo resto con fiato sospeso a pregar per lui affinché riposi in pace”. “Io ho avuto la fortuna di conoscerti e da credente penso che chi ci guarda avrà ora un altro progetto per te. Un progetto forse in un’altra vita terrena”.

“Non voglio piangerti più; voglio invece pensare che la tua anima ricomincerà a illuminare un’altra vita. Ciao Marco”