Bisceglie. Seconda serata Star Talent 2023-2024, vince la manfredoniana Adriana Campanella

Si è svolta domenica 12 novembre presso Glam House a Bisceglie la seconda serata di Star Talent 2023 – 9^ edizione. Star Talent è organizzato da "Le vie dei girasoli" associazione Aps ed è rivolto ad un'ampia fascia di età. In gara 22 cantanti cantanti con canzoni edite e inedite suddivisi nelle categorie da 5 a 11 anni (5 in Cat. Baby: Alessio Lapertosa, Aurora Piarulli, Dario Mattia, marina Montarone, Clara Pinto ); da 12 a 15 anni (5 in Cat. Junior: Christian Sassaroli, Benedetta Cottino, Rocco Ragni, Maria Chiara Barracchia, Daniele Antifora); da 16 a 30 anni (7 in Cat. Senior: Giusy Tedeschi, Angelo Direse, Giuseppe Pizzillo, Paola Galantino, Flavio Lapertosa, Elena De Feudis, Antares Cioffi ); da 31 anni in su (% in Cat. Over: Paola Lopopolo, Annalisa Messere, Domenico Cioffi, Pietro Abbatangelo, Adriana Campanella) provenienti da varie province della PuglA presentare la serata Aldo Scaringella organizzatore e direttore del Festival Nota d'Oro, al quale lo Star Talent è collegato); in giuria: Anna Ciliberti, diplomata in Pianoforte, Canto Moderno, Musicoterapia e Presidente dell'A.p.s. "Le vie dei girasoli"; Maurizio Pellegrini, cantautore; Pinuccio Rana, Pubblicista per Barisera, Batsera, Foggiasera, Tarantosera, Brindisivera, Napolivera e Basilicatavera; Vito Palmisano, cantautore e vocalist dei Concetto Logico (Tribute Band di Biagio Antonacci). Vito Palmisano è stato anche l'ospite canoro della serata.