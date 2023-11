“Cartoline da Bigene”: volontari foggiani raccontano il viaggio in Guinea Bissau

Consegneranno, dal vivo, le loro “cartoline da Bigene”. I tre volontari foggiani – Nino Santoro, Anna Mazzola e Saverio Foglio – saranno i protagonisti dell’incontro in programma mercoledì 15 novembre alle ore 19 nella sede di Solidaunia, in via Fiorello La Guardia 22 a Foggia (ingresso libero).

LE EMOZIONI. I tre, reduci dall’esperienza in Guinea Bissau al fianco di don Marco Camilletti, racconteranno le emozioni del loro viaggio, con il supporto di foto, video e, soprattutto, la testimonianza del vissuto personale. Sarà un’occasione anche per illustrare i vari progetti che Missionari di Bigene e Solidaunia stanno realizzando in Guinea Bissau, Paese dell’Africa occidentale che ha ormai creato un ponte solidale con la città di Foggia.

LA SEDE. L’incontro è in programma nella sede di Solidaunia, che ospita anche lo studio medico solidale “Conoscere e curare”: aperto il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19, è un servizio che assicura assistenza sanitaria gratuita a indigenti, senza fissa dimora e cittadini meno abbienti e più vulnerabili. Inoltre, in questi giorni è attiva una raccolta speciale di coperte, scarpe e vestiti, con la possibilità di consegna in sede nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 17 alle 19 (info 3407663401).