Facebook a pagamento? Fake news: è la solita bufala che rimbalza sul social

FOGGIA – «Anch’io sto disattivando!»: la catena di Sant’Antonio, scritta in un italiano mal tradotto, sta coinvolgendo migliaia di utenti della piattaforma. Si tratta di un messaggio che metterebbe al riparo da addebiti automatici e dall’uso indiscriminato da parte di Meta delle foto degli utenti. Ma è tutto falso.

Facciamo subito chiarezza. Sì, Meta, azienda proprietaria di Facebook, sta per immettere in Europa un piano a pagamento per chi vuole continuare a utilizzare la piattaforma ma non vuole più condividere i propri dati e ricevere pubblicità. No, Facebook non diventerà a pagamento da oggi e no, se rimanete connessi alla piattaforma social non vi verranno addebitati 4,99 dollari al mese. E no, sempre se rimanete connessi non accadrà che Facebook possa usare le vostre foto, diventandone proprietario. Ma soprattutto no, se copiate il testo della bufala – perché tale è – sulla vostra bacheca Facebook non risolvete alcun problema di cui sopra (anche perché non sussiste) ma partecipate solamente all’ennesima «Catena di Sant’Antonio» dando fuoco alle polveri di una notizia falsa che in realtà gira da anni. Se siete su Facebook, insomma, rimaneteci senza alcun timore: i nuovi piani a pagamento si attiveranno solo se deciderete (consapevolmente) di sottoscriverli.

Questo il testo – mal tradotto in italiano – che negli ultimi giorni viene copiato e incollato da migliaia di utenti italiani, convinti in questo modo di tutelare la propria privacy (e il portafoglio). «Anch’io sto disattivando! Così ora lo stanno facendo, appena annunciato su Channel 4 News. Facebook addebiterà a tutti gli utenti a partire da lunedì. Puoi fare un’opt-out facendo questo. Tieni il dito su questo messaggio e copialo. Non si può condividere. Non do il permesso a Facebook di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account, anche; tutte le mie foto sono di mia proprietà e NON di Facebook!!! Un ringraziamento speciale a Larry per questo consiglio legale… e a Tim Barker per aver pubblicato queste informazioni: A causa del fatto che tutti stanno lentamente venendo dirottati, sì dirottati non hackerati, stanno dirottando i nostri account, ora ancora di più. Giusto in caso di avviso: un avvocato ci ha consigliato di postare questo. La violazione della privacy può essere punita dalla legge. NOTA: Facebook Meta è ora un ente pubblico. Tutti i membri devono pubblicare una nota come questa. Se non pubblichi un comunicato almeno una volta, si capisce tecnicamente che stai consentendo l’uso delle tue foto, così come le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato del tuo profilo. DICHIARO CHE NON DO A FACEBOOK META IL MIO PERMESSO DI USARE NESSUNO DEI MIEI DATI O FOTO PERSONALI. Copia e incolla, non condividere. Sto ricevendo più post pubblicitari di vendita che post degli amici. Tieni il dito ovunque in questo post e clicca su ′′ copia “. Vai alla tua pagina dove dice “A cosa stai pensando. ” Tocca il dito ovunque nel campo vuoto. Clicca incolla. Questo aggiorna il sistema».

Come detto, la condivisione di questo testo ovviamente non ha alcun valore legale: i termini di utilizzo di Facebook sono stati definiti quando avete cliccato di accettare le Condizioni d’Uso del social. Poi, proseguendo in un rapido debunking della notizia falsa, va detto che Channel 4 News è un notiziario britannico e che non ha mai diffuso una notizia del genere. Non è poi dato sapere chi siano i vari Larry o Tim Barker citati nel testo, nomi associati a professioni legali che servono per dare «concretezza» alla bufala. Insomma, non ci cascate, per favore. Facebook è gratuito e tale rimarrà anche in futuro, a meno che non decidiate di sottoscrivere un nuovo contratto con Meta per aderire a una delle proposte a pagamento. Fonte: corriere.it.