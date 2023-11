Gina Lollobrigida, l’ex factotum Andrea Piazzolla condannato per circonvenzione d’incapace

ROMA – L’ex collaboratore di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, è stato condannato a tre anni di carcere per circonvenzione d’incapace. L’uomo è accusato di aver sottratto fondi, per un valore di 10 milioni di euro, alla grande attrice scomparsa a gennaio. “Un giudice estremamente preparato del tribunale di Roma ha riconosciuto la ragionevolezza delle nostre ipotesi e finalmente è stata fatta giustizia”, ha dichiarato l’avvocato della famiglia Lollobrigida.

Il commento dell’amico di Gina: “Non credo si possa parlare di vittoria”

“Sono stato testimone negli ultimi anni di vita di Gina Lollobrigida quanta stima e affetto aveva per Andrea Piazzolla. Prendo atto della sentenza e come tutte le sentenze la rispetto. Ma non credo si possa parlare di una vittoria da parte dell’accusa. Di certo mi spiace per Gina che ha sempre sostenuto che Piazzolla era molto importante per lei”. Così Angelo Perrone, storico amico dell’attrice, ha commentato la condanna a 3 anni.