Manfredonia. Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “Perotto-Orsini” e tutte le classi terze della scuola primaria “De-Sanctis”, con le docenti esperte, la geologa Angela Bisceglia, la biologa Maria Elena Del Vecchio e la tecnologa alimentare Maria Granatiero, hanno appena concluso il Progetto “Io sono Ambiente” all’interno del programma ministeriale “la natura prima di tutto”.

Attraverso attività ludiche, coinvolgenti e stimolanti, gli alunni sono stati sensibilizzati a tematiche quali la salute e il rispetto dell’ambiente, al riciclo e alla tutela dell’acqua, facendo riferimento all’obiettivo 6 dell’agenda 2030: “Acqua pulita e servizi igienico sanitari”, il riciclo in modo più consapevole.

Gli alunni più piccoli sono stati coinvolti nel recupero delle tradizioni locali, attraverso la danza popolare, quelli più grandi in un gioco di squadra con percorso ad ostacoli e pit stop da superare.

Sono state effettuate delle uscite didattiche nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, dove ogni alunno ha percorso sentieri panoramici, scoprendo la flora e la fauna, ha mosso i primi passi nell’orto didattico e raccolto le castagne.

Infine, è stata mostrata la storia e le origini dell’acquedotto pugliese, un’opera di ingegneria idraulica senza eguali, e le sorgenti del Sele, in Campania.

L’incontro di restituzione finale, avvenuto il 31 ottobre, ha visto la partecipazione dell’attuale Presidente del Parco Nazionale del Gargano, il professor Pasquale Pazienza, che ha espresso una grande soddisfazione per aver partecipato come partner a questo progetto, così innovativo e così importante da più punti di vista, ed ha concluso suggerendo una riflessione su come ognuno di noi possa concretamente operare per il rispetto dell’ambiente facendo propria l’equazione: speranza= indignazione + coraggio.