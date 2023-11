La Diocesi: “Manfredonia rinasce con Libera. Trionfo di solidarietà”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Manfredonia si è rialzata! Ieri, alla straordinaria mobilitazione organizzata da Libera e dalla Diocesi, abbiamo vissuto un successo straordinario di partecipazione. Scuole, associazioni, parrocchie, liberi cittadini non hanno solo preso parte, ma si sono sentiti parte, seguendo il suggerimento di don Luigi Ciotti, presidente dell’Associazione Libera, che ha guidato il corteo attraverso le vie significative fino al cuore della città. Don Luigi ci ha ricordato l’esistenza del male e la necessità di riconoscerlo, chiamandolo per nome: mafia, droga, gioco d’azzardo, ecomafia, violenza culturale…la più difficile da distruggere poiché penetra in profondità ed è da estirpare.

Abbattiamo la miopia di coloro che pensano solo ai loro tornaconti, combattiamo l’omertà e la mentalità mafiosa. Un pensiero speciale va a tutti i giovani, a tutte le donne, a tutti i familiari delle vittime innocenti. La forza di ciascuno è stata ed è essenziale per costruire un futuro migliore. L’11 novembre 2023 è stato un trionfo di solidarietà, e Manfredonia ha dimostrato che insieme possiamo costruire un cambiamento duraturo. #Libera a Manfredonia #libera tutti”. Annamaria Salvemini Ph: Leonardo Ciuffreda