Roma, a San Salvatore in Lauro va in scena il matrimonio senza neppure un invitato

ROMA – Cerimonia nella chiesa vuota. Presenti solo i testimoni. La foto, postata dall’ex segretaria di Pierferdinando Casini, scatena il dibattito. I racconti in Rete: «Anche io mi sono sposato così, lei era incinta»

Lei a casa aveva indossato il vestito nuziale, con tanto di strascico e ricami vezzosi sulle spalline. Si era fatta bella, truccata, pettinata, tenendo i capelli in alto, in un grazioso chignon. Aveva vissuto la trepidazione della vigilia come tutte le spose del mondo. Ma ad accompagnarla all’altare non è stato il padre di lui. E nemmeno l’amica del cuore. O le compagne di scuola. O le colleghe al lavoro… Lui era impeccabile, rasato, emozionato e impettito in un completo scuro. L’ha presa sotto braccio e insieme hanno percorso la navata centrale della chiesa dei marchigiani, tra decine di banchi vuoti. Silenzio assoluto. Qualsiasi sussurro veniva amplificato dalla grande cupola barocca. E in fondo, li aspettava il sacerdote…

«Buona vita a tutti e tre!» San Salvatore in Lauro, pieno centro di Roma, a due passi da via dei Coronari. Eccolo, il matrimonio che non ti aspetti: quello senza neppure un invitato. Senza fiori. Senza vallette con gli anelli. Senza applauso finale. Senza gridolini delle amiche e senza riso. Senza macchina d’epoca. A postare in Rete le foto, suscitando un dibattito sul senso delle “nozze controcorrente”, è stata Loredana Pronio, ex assistente e segretaria di Pierferdinando Casini, al tempo in cui era presidente della Camera, poi delegata al Benessere degli animali nella giunta Raggi. «Credevo di aver visto non dico tutto, ma abbastanza… E invece questa mattina – ha scritto Loredana – passo nella mia parrocchia e noto due giovani all’altare… Guardo bene, e vedo due sposi in una chiesa completamente VUOTA! Nessun parente… Nessun amico… Solo due pseudo fotografi che forse gli avranno fatto da testimoni! Mi sono avvicinata all’altare… per regalargli almeno un sorriso… e noto che lei è in dolce attesa… e allora ho pensato che, quella coppia di sposi, non era sola! I due ragazzi erano in buona compagnia … anzi… la migliore in assoluto! Buona vita a tutti e tre…»

«Contano i sentimenti, senza orpelli» L’augurio, corredato da cuoricini rossi, ha immediatamente scaldato il popolo del web, che evidentemente non è soltanto fucina di cattiverie, malignità e fake news: tutti felici e commossi dalla bella notizia. «Che meraviglia!», «Che emozione», «Bravi, contano i sentimenti senza orpelli!», le esclamazioni più ricorrenti, seguite da una lunga serie di commenti sulla scelta della coppia di sconosciuti, apprezzata all’unanimità. «Il matrimonio è qualcosa di intimo per una famiglia che sta per nascere, gli altri sono un contorno evitabile», ha iniziato a ragionarci su Alessandra, seguita da Marzia («I sentimenti profondi vanno vissuti solamente con chi amiamo») e da Alessia: («Voglio vedere in questa foto un profondo desiderio di stare insieme, al di là di tutto»). Entusiasta Iolanda: «Bellissima scelta, lo sfarzo e il lusso non servono». Manuela ha intravisto nella foto anche una quarta presenza – «Loro tre e Dio, meraviglioso» – mentre a Barbara sono bastate due parole per esprimere consenso: «Che fighi!»